Le nombre d’applications Android qui accèdent aux appels et SMS a chuté de 98%

La confidentialité est l’un des aspects les plus préoccupants Android, non seulement pour ce que Google fait ou pourrait faire avec son système d’exploitation et son écosystème de services, mais aussi pour de nombreuses applications tierces qui demandent l’accès à des données dont elles n’ont pas vraiment besoin, avec une mention spéciale pour le journal des appels et les messages de SMS.

Compte tenu de la situation évoquée au paragraphe précédent, le géant de Mountain View a décidé il y a un an de commencer à lutter contre les “mauvaises applications”, et il semble que les résultats aient accompagné l’initiative. Selon l’entreprise, Le nombre d’applications qui accèdent au journal des appels et aux SMS a chuté de 98% en 2019, ce qui montre que beaucoup ont accédé à ces données sans qu’elles soient nécessaires au fonctionnement normal de l’application, tandis que les 2% restants répondaient à des critères objectifs et justifiés.

Google a également souligné que ses «mécanismes d’enquête améliorés» ont empêché la présence de 790 000 applications qui ont enfreint les règles du Play Store, en plus de renforcer sa politique en mai 2019 pour demander aux développeurs de dire si leurs créations étaient destinées aux enfants ou non. En ce qui concerne la présence de logiciels malveillants, la société a déclaré qu’elle l’avait tenu à distance grâce à Google Play Protect, bloquant au total 1,9 milliard d’instances de logiciels malveillants qui n’étaient pas dans le Play Store.

Bien que Google ait déployé beaucoup d’efforts pour arrêter les logiciels malveillants contre Android, la vérité est que cela reste l’un des principaux problèmes auxquels est confronté le système d’exploitation. En plus des logiciels malveillants distribués via des canaux tiers, le code malveillant fourni dans les applications publiées sur le Play Store est un autre front qui est toujours actif.

Mais peut-être le plus gros problème de sécurité et de confidentialité auquel est confronté Android est sa fragmentation débridée, avec des centaines de millions de périphériques en fonctionnement qui ne reçoivent aucune mise à jour au niveau de la sécurité, de sorte que les défaillances qu’ils peuvent avoir sur ces fronts sont exposées pour toujours à moins qu’une ROM alternative avec prise en charge ne soit installée. Google a essayé de commencer à modifier la situation en forçant l’installation d’Android 10, mais nous avons très peur que cette mesure soit arrivée en retard et n’offrira des résultats partiels que si les fabricants ont un pouvoir absolu sur la distribution du système.