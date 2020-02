Le nouveau brevet Tesla réinvente ce qu’un volant pourrait faire – .

Même les détracteurs ardents de Tesla devraient admettre que l’entreprise a bouleversé l’ensemble de l’industrie automobile dans un laps de temps relativement court. Grâce au succès de la gamme croissante de véhicules de Tesla, l’entreprise a non seulement normalisé la notion de voiture électrique, mais accéléré l’adoption des véhicules électriques à travers le monde. Le succès de Tesla, à son tour, a finalement incité les constructeurs automobiles traditionnels comme Porsche et BMW à considérer les véhicules électriques comme une menace et quelque chose qui mérite d’être investi.

L’un des principaux facteurs à l’origine du succès de Tesla réside dans sa volonté de sortir des sentiers battus. Nous l’avons vu avec le tableau de bord numérique introduit sur la Model S et, plus récemment, avec l’absence d’un groupe d’instruments sur la Model 3. Dites ce que vous voulez à propos de Tesla, mais la société n’a pas peur de réimaginer bien établie principes de conception en ce qui concerne l’expérience de conduite.

À la lumière de cela, il est toujours intéressant de garder un œil sur les brevets Tesla, car cela peut parfois nous fournir des aperçus des fonctionnalités que les véhicules Tesla à venir pourraient apporter. Et parce que Tesla n’a pas peur de prendre des décisions de conception risquées et controversées, même certains des dépôts de brevets les plus bizarres de Tesla méritent d’être examinés.

Cela dit, Electrek nous pointe vers un nouveau dépôt de brevet de Tesla qui voit la société réinventer le type de fonctionnalités qui pourraient être incorporées dans un volant. Le brevet est particulièrement intéressant compte tenu de l’absence d’un combiné d’instruments sur la Model 3, c’est-à-dire que le volant de cette voiture en particulier pourrait sûrement bénéficier du volant futuriste.

Le brevet en question, qui détaille un volant avec deux interfaces à écran tactile de chaque côté, se lit en partie:

L’interface utilisateur du volant peut en outre comprendre des indicateurs fournis dans une partie inférieure du volant indiquant un engagement de vitesse sélectionné du véhicule. Par exemple, l’interface utilisateur peut fournir des indications lumineuses d’engagement des modes Park, Reverse, Neutral ou Drive. De plus ou en option, le volant peut comprendre une fonctionnalité de détection RFID et d’activation NFC.

Un dessin breveté d’un volant réoutillé peut être vu ci-dessous:

Notez que Tesla envisage que les conducteurs puissent changer de vitesse via l’écran tactile illustré ci-dessus. Le brevet complet, initialement déposé l’été dernier et publié aujourd’hui, peut être consulté ici avec l’aimable autorisation d’Electrek.

Source de l’image: Tesla

