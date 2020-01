Le nouveau casque Bluetooth d’Apple vient de fuir, grâce aux icônes repérées dans iOS 13.3.1 – .

Le dernier logiciel d’exploitation mobile pour iPhones et iPads a été publié plus tôt dans la journée, avec iOS 13.3.1 apportant principalement des correctifs à des choses comme les bogues dans Screen Time et l’application iOS Mail. Si vous possédez l’un des iPhones ou iPad récents d’Apple, vous devez absolument mettre à jour vers la dernière version d’iOS immédiatement. En attendant, un détail intrigant a également été révélé en tandem avec cette version – qui s’est avérée inclure des icônes qui nous donnent apparemment un aperçu de la conception des nouveaux écouteurs Bluetooth d’Apple, les écouteurs sans fil Powerbeats 4.

Sur la base de l’image trouvée dans la mise à jour que vous pouvez voir ci-dessous, il semble que la conception du Powerbeats 4 inclura des éléments des écouteurs Powerbeats Pro et Powerbeats3. Il semble que nous aurons des boucles d’oreille enveloppantes, ainsi qu’une conception intra-auriculaire avec un fil connecté au contour d’oreille (bien qu’ils soient Bluetooth).

Source de l’image: Apple

Les Powerbeats 4 devraient inclure des fonctionnalités similaires à celles des AirPods 2 (et de la version Pro) et devraient être tarifés en ligne avec la génération précédente – les Powerbeats 3 coûtent actuellement environ 200 $. Cependant, aucun mot sur une date de sortie.

Mardi, Apple a fait de gros efforts pour vanter son activité de prêt-à-porter qui comprend des produits comme ceux-ci lors de l’appel des résultats du premier trimestre fiscal de l’entreprise, et pour une bonne raison. Pour la toute première fois, les revenus de cette catégorie ont dépassé ceux du Mac (10 milliards de dollars pour le trimestre de vacances qui vient de se terminer, contre 7,1 milliards de dollars + qu’Apple a retiré des ventes de Mac). Mardi après-midi, lors de la téléconférence sur les résultats de la société avec les analystes, le PDG Tim Cook a déclaré que les affaires portables d’Apple équivalaient à celles d’une entreprise du Fortune 150, ce qui suggère qu’elle génère environ 20 milliards de dollars de revenus annuels.

“Avec chaque produit Apple qu’un client achète, je pense qu’ils se resserrent dans l’écosystème”, a déclaré Cook lors de l’appel. “C’est la raison pour laquelle ils y adhèrent – c’est qu’ils aiment l’expérience, l’expérience client, et donc de ce point de vue, je pense que chacun de nos produits peut conduire un autre produit.”

Source de l’image: Arcansel / Shutterstock

