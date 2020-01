Le nouveau CHUWI HeroBook Pro est enfin disponible pour 249 euros

La maison chinoise bien connue Chuwi vient d’annoncer le nouveau portable HeroBook Pro, une version revue avant tout du point de vue matériel du précédent HeroBook. Le nouvel ordinateur portable est disponible à l’achat sur les magasins en ligne et grâce à ses spécifications et son prix vraiment intéressant, il pourrait bientôt être élu le meilleur produit parmi les ordinateurs portables bon marché.

Dispose d’un Processeur Intel N4000, avec 8 Go de RAM, mémoire SSD de

256 Go et un écran IPS de 14,1 pouces.

Le processeur est capable d’atteindre une fréquence maximale allant jusqu’à 2,6 GHz, capable de s’adapter à toutes les situations de travail, du bureau au divertissement. Mais il peut facilement être utilisé pour les graphiques et le montage vidéo. Ceci est possible grâce à l’intégration du nouveau GPU fabriqué par Intel, le UHD Graphics 600 de la neuvième génération, ce qui permet en même temps de lire des vidéos même en 4K à 60Hz sans la moindre hésitation.

L’appareil est équipé de 8 Go de RAM LPDDR4permettant ainsi une consommation réduite et permettant l’utilisation de tout type d’application. Grâce au SSD de 256 Go, la vitesse de lecture et d’écriture est trois fois plus rapide que le disque dur traditionnel, réussissant à charger le système d’exploitation et les applications instantanément et à démarrer Windows en seulement cinq secondes.

CHUWI lance une nouvelle version de son ordinateur portable à un prix incroyable

Le HeroBook Pro possède également d’autres fonctionnalités très importantes telles que l’écran IPS FHD de 14,1 pouces capable de garantir une expérience de visionnement naturelle et confortable. Le clavier de taille standard a une lunette très fine. La frappe est confortable et la rétroaction est très claire et peut prolonger la productivité.

La batterie est aussi très intéressante, on trouve une unité de 38 Wh, capable d’atteindre 9 heures de durée. Parallèlement, en présence de la charge rapide 24 W vous permet de recharger l’appareil en un rien de temps.

Le HeroBook Pro est capable de présenter des fonctionnalités haut de gamme réunies à un prix beaucoup plus bas. A 250 € c’est un produit absolument recommandé et à prendre absolument en considération lors du choix d’un ordinateur portable valide et pas trop cher.

Plus d’informations sur le produit sont disponibles sur le site officiel de la société accessible via ce lien.