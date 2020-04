Le nouveau contrôleur de la PS5 pourrait confirmer une fonctionnalité intéressante de la PlayStation 5 – .

Le tout nouveau contrôleur DualSense pour PlayStation 5 est livré avec une fonctionnalité qui semble confirmer une série de rumeurs PS5 basées sur des brevets Sony.

Le contrôleur PS5 est livré avec un ensemble de microphones qui prend en charge la conversation avec d’autres joueurs sans utiliser de casque.

Ce sont les types de fonctionnalités matérielles et logicielles qui sont essentielles pour l’assistant virtuel basé sur le jeu de Sony.

Après un événement PlayStation 5 décevant il y a quelques semaines qui a révélé les principales caractéristiques de la PS5, Sony est enfin prêt à montrer une partie du langage de conception de la nouvelle PlayStation. La société a surpris les fans mardi avec une annonce inattendue: le contrôleur de la PS5 s’appellera DualSense, et il arborera un nouveau design passionnant. La PlayStation 5 actuelle n’est nulle part en vue, mais cette manette est tout simplement incroyable. Le nom et la conception de DualSense sont peut-être nouveaux, mais nous connaissions déjà certaines des principales caractéristiques du contrôleur. En octobre, Sony a présenté un prototype de l’appareil et a longuement parlé des nouvelles capacités de rétroaction du contrôleur. C’est ce que l’annonce de DualSense se résume également. Sony explique les modifications qu’il a dû apporter au contrôleur pour les nouvelles fonctionnalités de retour haptique. Mais le nouveau contrôleur contient également une fonctionnalité passionnante qui confirme pratiquement l’une des rumeurs PS5 les plus excitantes à ce jour.

Lorsque Wired a utilisé le prototype de contrôleur PS5 sans nom en octobre, il a repéré une ouverture qui ressemblait beaucoup à un microphone. À l’époque, nous connaissions déjà un brevet Sony qui décrivait un assistant virtuel basé sur la voix pour les jeux qui serait en mesure de fournir de l’aide pour les missions et les quêtes en temps réel. Sony n’a rien confirmé en octobre. Mais il s’avère que le microphone est réel – d’après le blog de DualSense:

DualSense ajoute également un réseau de microphones intégré, qui permettra aux joueurs de discuter facilement avec des amis sans casque – idéal pour sauter dans une conversation rapide. Mais bien sûr, si vous prévoyez de discuter pendant une longue période, il est bon d’avoir ce casque à portée de main.

C’est tout ce que Sony est prêt à dire à propos du microphone. C’est presque comme une réflexion après coup. Mais il y a beaucoup d’informations là-dedans si vous êtes prêt à y porter une attention particulière.

Le fait que vous puissiez discuter à partir du contrôleur signifie que le microphone et la technologie de traitement vocal sont suffisamment avancés pour que tout soit possible. Et si cela est possible, ajouter un assistant vocal au logiciel PS5 est plus que plausible.

Oui, la technologie des brevets ne prend pas toujours vie dans les produits de consommation. Mais la PS5 existera pendant plusieurs années, pendant lesquelles Sony a tout le temps du monde pour perfectionner un assistant virtuel pour les jeux. Nous avons déjà de nombreux assistants virtuels, dont Google Assistant, Alexa, Siri et Cortana. Mais Sony serait le premier dont le travail principal consiste à assister les sessions de jeu. Même si la technologie n’est pas prête pour cette année, le fait que Sony soit prêt à la détailler dans les brevets est assez révélateur. Et cela pourrait devenir un différenciateur important entre la PS5 et Microsoft.

En parlant de la prochaine Xbox, le microphone n’est même pas apparu lorsque Microsoft a détaillé il y a quelques semaines la manette sans fil Xbox qui sera associée à la série X.

Source de l’image: PlayStation

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

