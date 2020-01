Le nouveau design de smartphone le plus excitant de 2020 vient de fuir à nouveau – .

Huawei est sur le point de lancer ce qui est facilement le nouveau design de smartphone le plus excitant de 2020 à ce jour, au moins compte tenu de ce que nous savons de certains des autres combinés attendus au premier semestre. Le Galaxy S20 recyclera le design du S10 / Note 10 pendant un an de plus, bien que Samsung apporte un changement de conception considérable à la nouvelle série de téléphones. Les trois modèles S20 comporteront des écrans presque plats, car Samsung a considérablement réduit la courbure de l’écran. Huawei, si l’on en croit les fuites récentes, fait les choses différemment, et le P40 Pro aura un design encore plus audacieux que n’importe quel sosie du Galaxy S10.

Il y a quelques semaines, une fuite a révélé que le téléphone comporterait un écran à quatre bords. Cela signifie que l’écran du P40 Pro se courbera sur les quatre côtés, à l’exception des coins, qui seront surélevés, susceptibles d’augmenter la durabilité du téléphone – voici à nouveau cette image:

Source de l’image: @OnLeaks et 91Mobiles

Cette conception inhabituelle permettrait à Huawei de réduire les cadres supérieur et inférieur et d’éliminer l’encoche de la caméra selfie. Cependant, le P40 Pro devrait comporter une caméra perforée, tout comme les téléphones S20. Aucun autre fabricant de smartphones n’est prêt à lancer un tel téléphone, et le P40 Pro pourrait offrir le meilleur rapport écran / corps de tous les téléphones tout écran 2020.

Une toute nouvelle image du P40 Pro a fuité, via 91mobiles, ce qui semble être un rendu de presse montrant les différentes options de couleur du P40 Pro:

Source de l’image: 91mobiles

On ne sait pas quelle est la source des nouvelles images, mais le blog indique que les téléphones P40 seront disponibles en noir, en or blush, en argent givré, en bleu profond et en blanc glacé.

L’image ci-dessus nous indique que le P40 Pro aura un appareil photo à quatre objectifs de marque Leica à l’arrière, avec l’un des appareils photo dotés d’un zoom périscope, tout comme le P30 Pro l’année dernière. Comparativement, le P40 aura une configuration à triple objectif sans caméra périscope.

Ce qui laisse perplexe sur l’image ci-dessus, c’est la conception de l’écran, car elle ne semble pas présenter les courbures quadruples indiquées dans une fuite précédente. Au lieu de cela, l’écran dans l’image ci-dessus ressemble à l’affichage P40 que nous avons vu dans une fuite différente de la même source – voici à nouveau cette image:

Source de l’image: 91mobiles

La nouvelle image n’est disponible que dans une version basse résolution, donc zoomer n’aide pas. Nous pouvons dire, cependant, qu’il y a une caméra selfie à double objectif dans le coin supérieur gauche.

Huawei a confirmé que la série P40 sera dévoilée à un moment donné en mars, nous verrons donc probablement plus de fuites sur le téléphone à l’approche de la conférence de presse.

Source de l’image: Photo par Ng Han Guan / AP / Shutterstock

