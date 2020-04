Le nouveau design du téléphone Huawei ressemble étrangement au Galaxy Fold de Samsung – .

Le fabricant chinois de smartphones Huawei devrait sortir un nouveau smartphone pliable plus tard cette année, peu de temps après que le suivi de Samsung au Galaxy Fold de l’année dernière ait également frappé le marché.

La documentation sur les brevets nouvellement divulguée montre le nouveau téléphone Huawei prenant des repères de conception du Galaxy Fold, y compris avec un écran pliable à l’intérieur ainsi qu’une configuration à quatre caméras à l’avant.

Huawei semble enclin à emprunter une page du livre de conception de Samsung pour un futur téléphone pliable pour lequel le fabricant chinois de smartphones a breveté de nouveaux modèles, après la sortie des Huawei Mate X et Mate Xs. Les deux sont livrés avec l’écran pliant à l’extérieur de l’appareil – une caractéristique de conception clé qui ne sera pas nécessairement appliquée au nouveau téléphone pliable que la société devrait introduire plus tard cette année.

L’espoir est que Huawei va secouer un peu le design pour son prochain pliable, un peu comme les ajustements de Samsung qui ont été fabriqués à partir du Galaxy Fold vers son prochain modèle pliable, le Galaxy Z Flip (et avec encore un autre design peaufiné à venir bientôt dans la forme du Galaxy Fold 2). En fait, en parlant de Samsung, il semble que Huawei envisage des indices de conception similaires à ceux de Samsung pour le Galaxy Fold, au moins sur la base de la documentation de brevet de conception Huawei nouvellement approuvée.

Tel que repéré par le blog de nouvelles technologiques néerlandais LetsGoDigital, Huawei a été approuvé mercredi pour un brevet en Chine montrant sa conception pour un téléphone pliable qui peut se développer en une tablette. Comme le Galaxy Fold, l’écran pliant est à l’intérieur cette fois-ci, et aucune caméra encoche ou perforatrice ne peut être vue sur l’appareil.

En plus d’un écran supplémentaire à l’intérieur, cette conception s’écarte également du pli en ce que Huawei envisage une configuration à quatre caméras adjacente à l’écran avant. Le Mate Xs, annoncé plus tôt cette année, dispose également d’un système à quatre caméras, bien qu’il semble que Huawei envisage également de donner à ce nouveau combiné un objectif zoom, qui serait dans la lignée du P40 Pro +. Placer la caméra sur les supports avant utilise des appels vidéo et des prises de selfies, tandis que le dos est agréable et lisse et peut donc être placé à plat sur une surface avec un renflement de l’objectif le faisant être partiellement relevé.

LetsGoDigital spécule que Huawei sortira probablement son prochain pliable à l’automne, vers octobre. Il n’est pas encore clair si l’entreprise s’en tiendra à ces conceptions de brevets pour le nouveau combiné, mais il y a certainement au moins une chance extérieure – d’autant plus que le suivi du Samsung Galaxy Fold arriverait sur le marché un mois ou deux avant cela. Cela signifie que les deux sociétés se confronteraient à des concurrents puissants à peu près au même moment dans le but de continuer à développer le marché des appareils pliables.

