Le nouveau Facebook Messenger pour iPhone est plus petit et plus rapide que jamais

Facebook a lancé une version complètement réécrite de son application Messenger pour iPhone, promettant qu’elle est plus rapide, plus petite et plus simple qu’auparavant. Et les changements sont très importants.

Sur le front du codage, Facebook a réussi à réduire Messenger de 1,7 million de lignes de code gonflées à seulement 360 000. Il va sans dire que cela rend l’application plus petite, mais aide également à accélérer sensiblement les choses. En termes de nombre brut, Facebook dit que Messenger est maintenant un quart de la taille précédente et deux fois plus rapide.

Nous avons appris un peu plus sur la conception plus rationalisée de Facebook pour Messenger il y a quelques jours, mais la société vient juste de révéler les performances sous-capot et les améliorations d’optimisation pour les utilisateurs iOS.

La conception fait partie de ce qui a été appelé Project LightSpeed, et Facebook dit que quiconque a lancé Messenger plusieurs fois par jour pour discuter avec des amis, la famille et un collègue remarquera vraiment la différence.

Il y a aussi quelques effets secondaires agréables de recadrage sur la base de code. Une application plus petite nécessite des mises à jour plus petites, ce qui signifie une mise à jour plus rapide en utilisant moins de données. Facebook souligne également que les changements seront très utiles aux personnes utilisant des combinés plus anciens et à ceux qui vivent dans des endroits mal connectés.

Fonctionnalités manquantes

Facebook concède qu’il a entrepris un projet massif pour donner une telle refonte à Messenger. Malheureusement, la reconstruction de l’application signifie que quelques fonctionnalités seront temporairement indisponibles, mais la société dit qu’elle les ramènera dès que possible – bien qu’elle ne spécifie pas exactement quelles fonctionnalités sont devenues AWOL.

Les utilisateurs d’Android ont déjà reçu une mise à jour qui nettoie beaucoup l’interface, mais pour l’instant, il semble que la vitesse et la réduction des applications soient limitées à iOS. Dans nos tests sur Android, Messenger ne semble certainement pas plus rapide qu’avant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Project Lightspeed, vous pouvez lire un article détaillé de Facebook ici. Vous pouvez télécharger la version de mise à jour de Facebook Messenger sur l’App Store.

