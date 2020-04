Le nouveau Firefox pour Android se rapproche: la bêta est arrivée

Le nouveau Firefox pour Android Il est toujours au four, mais il lui en reste moins pour atteindre le grand public: si les prévisions de Mozilla sont respectées, ce sera fait avant la fin du printemps.

Si vous utilisez la version actuelle de Firefox pour Android, vous le savez déjà: le navigateur a à peine reçu des mises à jour au cours des derniers mois et tout a été pour corriger les erreurs et appliquer des correctifs de sécurité, et la raison n’est autre que le renouvellement du même, alourdi pendant des années pour une performance inégale et qui ne nécessite pas son adoption. C’est ainsi que Firefox Fenix ​​a vu le jour, renommé plus tard Firefox Preview.

Mais ne vous y trompez pas: Firefox Preview se concentre presque entièrement sur renouveler le formulaire, pas l’arrière-plan. Les tripes du navigateur sont les mêmes quelle que soit la version, bien que ce ne soit pas le principal problème de Firefox pour Android. Bien que le moteur Web de Firefox ne soit pas au niveau de Chrome, l’obstacle à surmonter était l’interface du navigateur et la technologie avec laquelle il a été développé, offrant des performances inférieures aux attentes.

Ainsi, dans Mozilla, ils ont programmé une nouvelle interface à partir de zéro et en profitant du temps, ils ont réorganisé les fonctions et, par conséquent, l’expérience utilisateur du navigateur. Le nouveau Firefox pour Android fonctionne plus lisse et semble différent; Et tandis que le premier est agréablement accueilli par tous les utilisateurs qui l’ont déjà essayé, le second n’est pas convaincant de la même manière.

Le plus douloureux est que le support pour installer des extensions a disparu, bien qu’il vous permette d’installer l’une des critiques, au cas où les protections de confidentialité intégrées ne seraient pas suffisantes: le bloqueur de publicité Origine Ublock. Sinon, la page d’accueil est différente, le traitement des signets aussi – bien qu’ils soient immobiles et se synchronisent parfaitement avec le reste des données – et la barre de navigation – l’une des plaintes les plus notables – peuvent maintenant être déplacés vers le haut pendant la navigation.

Cependant, comme la rénovation plus ou moins, dans quelques mois tout au plus – encore une fois, si les délais sont respectés: ce ne serait pas le premier projet à être affecté par la situation actuelle avec le coronavirus – il n’y aura pas le choix Quoi une seule version de Firefox pour Android. Et pour le moment, les temps sont respectés: en janvier, il a atteint la chaîne de test instable (Nightly) et maintenant il vient de passer à la version bêta, une étape précédente avant de s’imposer comme une version stable.

Si vous souhaitez continuer et essayer, vous pouvez installer à partir de Google Play Firefox beta ou de Firefox Preview, qui est toujours disponible pour l’installation. Aucun des deux ne remplace la version stable, vous n’aurez donc aucun problème.