le nouveau flyer propose un produit très utile

Esselunga est toujours à l’avant-garde, à travers ses campagnes promotionnelles, dans le lancement de offres avec un rythme et un arrière-goût incroyables, ainsi qu’à la portée du consommateur final. la brochure le courant n’innove pas particulièrement, mais parvient toujours à satisfaire ceux qui se trouvent aujourd’hui contraints d’acheter un dispositif anti-abandon.

Si nous l’avons félicitée pour l’achat d’un Apple iPhone Xs ou Xiaomi Redmi Note 8T ces dernières semaines, la solution actuelle ne pourrait pas être plus actuel. Juste au moment où entrent en vigueur lois qui obligent les consommateurs à utiliser un système anti-abandon, pour éviter les tragédies inutiles d’enfants oubliés sur le siège arrière de la voiture, voici leoffre ad hoc.

Avec le nôtre Chaîne de télégramme vous pouvez toujours rester à jour sur offres et sui Codes de réduction Amazon meilleur jamais.

Esselunga: le flyer qui répond aux besoins des utilisateurs

Le modèle dont nous parlons est le Baby Bell, un capteur sans fil (ne nécessite donc pas de prise de courant) avec une limite de poids importante (de 2,5 à 36Kg), la possibilité de recevoir l’alarme (via notification) sur tous les appareils androïde ou iOS et une opération très simple (on l’appelle Plug & Play). Une fois déchargée, elle doit ensuite être rechargée via l’entrée USB, ou en tout cas simplement connecter le récepteur à la prise allume-cigare de la voiture elle-même.

la prix la vente finale correspond à seulement 49,90 euros, avec une garantie légale de 24 mois (tout défaut de fabrication ou problème de ce type viendra résolu apporter directement à la boutique).