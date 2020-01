Le nouveau FPS de Halo Co-Creator lance bientôt la bêta multijoueur, voici comment vous inscrire

Disintegration, le nouveau FPS du co-créateur de Halo Marcus Lehto et de son studio V1 Interactive, lancera sa première version bêta multijoueur le 28 janvier pour PlayStation 4, Xbox One et PC.

C’est un fermé bêta, vous devrez donc être choisi pour participer. Vous pouvez vous inscrire pour avoir une chance d’entrer dans la version bêta ici sur le site Web de désintégration.

La version bêta de la désintégration comprendra deux modes et cartes, ainsi que sept “équipages” différents, qui sont des rôles de personnages différents avec des chargements uniques. Le crochet principal du multijoueur de Disintegration est ses “Gravcycles”, qui vous permettent de survoler le champ de bataille. Pendant que vous tirez sur des ennemis dans les airs, vous contrôlez également des unités terrestres.

Regardez la vidéo de gameplay ci-dessus pour voir de plus près le gameplay multijoueur de Disintegration. Le jeu propose également une campagne solo.

Le directeur et co-créateur de SOCOM, Mike Gutmann, rejoint Lehto chez V1 Interactive. Le studio est relativement petit, car il se décrit comme une tenue indépendante composée d’une trentaine de développeurs.

Disintegration est publié par Private Division, le label de jeux indépendants géré par la société mère de Grand Theft Auto Take-Two. Private Division a également publié le nouveau jeu du créateur de Obsidian The Outer Worlds et Assassin’s Creed, Patrice Desilets, Ancestors.

En cours de jeu: Désintégration – Gameplay Mech multijoueur | Gamescom 2019

