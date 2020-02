Le nouveau Galaxy Fold aurait la seule fonctionnalité que nous mourrions d’envie de voir sur les smartphones classiques – .

La plupart des smartphones sont identiques ces jours-ci, grâce aux nombreuses innovations qui ont rendu possible la conception de téléphones tout écran. La plupart de ces téléphones sont dotés de minces lunettes autour des écrans, bien que le rapport écran / corps ne soit pas parfait à 100%. La caméra selfie empêche toujours cela, et nous ne sommes pas encore prêts à abandonner les caméras selfie. Plusieurs sociétés de technologie étudient déjà la technologie pour placer cette caméra sous l’écran, et nous avons déjà vu les premiers prototypes de ces écrans l’année dernière. Mais le premier appareil commercial à équiper la technologie de la caméra sous-écran pourrait être le futur successeur du Galaxy Fold de Samsung.

Le Fold d’origine restera dans les mémoires comme le lancement embarrassant de Samsung de téléphones pliables. Samsung a dû retarder le lancement du téléphone de cinq mois après que les premiers examinateurs ont découvert quelques énormes problèmes de conception qui ont facilité la destruction de l’écran, rendant le téléphone inutile. Samsung a réparé la charnière et l’écran et a publié le Fold en septembre dernier, avant de passer à la prochaine génération de combinés pliables.

Le Z Flip, dévoilé il y a quelques jours à peine, est bien meilleur que le Fold d’origine en termes de durabilité, et c’est le premier pliable de Samsung à présenter une couche de verre ultra-fine sur le dessus de l’écran. Le Galaxy Z Flip est toujours sujet aux dommages de l’écran, nécessitant des précautions supplémentaires lors de son utilisation, mais c’est certainement un pas dans la bonne direction.

Le téléphone offre également une bien meilleure conception d’écran que l’encoche latérale hideuse du Fold, vue ci-dessus. Le Z Flip dispose d’une caméra perforée sur le dessus, tout comme les combinés Galaxy S et Note non pliables de Samsung.

Le prochain Fold, cependant, sera encore plus excitant en matière de conception d’écran. Aju News, en coréen, rapporte que le successeur du Fold porte le nom de code Champ et sera le premier téléphone de Samsung à disposer d’une caméra sous-écran (UDC). Le combiné devrait être lancé en juillet, selon le rapport.

La caméra selfie ne percutait pas l’écran du téléphone. Au lieu de cela, l’écran comportera plusieurs minuscules trous qui permettraient à la lumière d’atteindre la caméra, qui serait placée sous l’écran.

Ce serait certainement une décision audacieuse de Samsung, étant donné que nous ne savons pas encore si la technologie UDC est réellement viable. Les prototypes démontrés l’année dernière (voir ci-dessus) ont montré que les performances de la caméra ne sont pas tout à fait là où vous vous attendez, et sans clouer la fonctionnalité de caméra des conceptions UDC, les fournisseurs de smartphones ne sont pas susceptibles d’aller de l’avant avec le projet.

Le Champ, qui peut être appelé Galaxy Fold 2 ou quelque chose d’autre, devrait avoir un design similaire à son prédécesseur, ainsi qu’un prix similaire.

