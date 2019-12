Le nouveau Guide de sécurité des plates-formes d'Apple détaille les fonctionnalités de sécurité sur iPhone, iPad et Mac

Apple conçoit la sécurité au cœur de ses plateformes. S'appuyant sur l'expérience de la création du système d'exploitation mobile le plus avancé au monde, Apple a créé des architectures de sécurité qui répondent aux exigences uniques du mobile, de la montre, du bureau et de la maison.

Chaque appareil Apple combine du matériel, des logiciels et des services conçus pour fonctionner ensemble pour une sécurité maximale et une expérience utilisateur transparente au service de l'objectif ultime de protéger les informations personnelles. Le matériel de sécurité personnalisé alimente les fonctions de sécurité essentielles. Les protections logicielles assurent la sécurité du système d'exploitation et des applications tierces. Les services fournissent un mécanisme pour des mises à jour logicielles sécurisées et en temps opportun, alimentent un écosystème d'applications plus sûr, sécurisent les communications et les paiements et offrent une expérience plus sûre sur Internet. Les appareils Apple protègent non seulement l'appareil et ses données, mais l'ensemble de l'écosystème, y compris tout ce que les utilisateurs font localement, sur les réseaux et avec les principaux services Internet.