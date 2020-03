Le nouveau hack de jailbreak vous permet d’exécuter Android sur votre iPhone 7

L’équipe Correlium a publié aujourd’hui une version bêta d’un hack de travail en cours pour faire fonctionner le système d’exploitation Android sur l’iPhone.

En utilisant l’exploit de jailbreak checkra1n pour accéder au chargeur de démarrage d’anciens modèles d’iPhone, Project Sandcastle vous permet d’installer une version semi-fonctionnelle d’Android sur un iPhone 7 ou iPhone 7 Plus. La prise en charge de modèles de téléphones supplémentaires est en cours.

Évidemment, procédez à vos risques et périls. Plus encore qu’un jailbreak standard, vous pouvez imaginer que les choses qui peuvent mal tourner ici sont importantes. (Personnellement, c’est cool qu’il existe mais je ne l’essayerais pas sur autre chose qu’un vieil iPhone secondaire que je n’utilise plus.)

En plus de ne prendre en charge que la génération iPhone 7 en ce moment, de nombreux composants du matériel ne sont actuellement pas fonctionnels. La caméra, le Bluetooth et les modems cellulaires ne fonctionnent notamment pas dans les versions actuelles.

Néanmoins, il a un énorme succès communautaire pour arriver à ce point. Le travail pourrait améliorer la recherche médico-légale et même permettre quelque chose comme un deuxième système d’exploitation éphémère vivant sur votre téléphone.

Vous pourriez imaginer une situation où vous utilisez iOS au quotidien, mais pouvez sauter dans Android OS pour faire quelque chose de sensible, seulement pour redémarrer et faire nettoyer complètement la partition Android et recommencer à zéro.

L’exploitation de bootrom checkm8 publiée à la fin de 2019 affecte tous les modèles d’iPhone de l’iPhone 4s à l’iPhone X, et parce que le problème réside dans la ROM matérielle, Apple ne peut pas le corriger.

Découvrez plus de détails et téléchargez les versions spéciales sur ProjectSandcastle.org.

Correlium et Apple sont actuellement impliqués dans une bataille juridique sur la virtualisation iOS de l’entreprise dans les services cloud.

