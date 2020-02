le nouveau haut de gamme à double encoche est officiel

Après l’avoir admiré dans une première vidéo, la société japonaise a officiellement annoncé son nouveau haut de gamme sur le marché japonais Sharp Aquos R5G. Ce dernier se distingue de la concurrence par la présence d’un design assez particulier et original.

Sharp Aquos R5G: un haut de gamme avec deux crans

Le nouveau smartphone phare de l’entreprise, comme déjà prévu, se présente avec un design très inhabituel. À l’avant de l’appareil, en fait, on trouve deux encoches, tout comme sur un appareil précédent présenté il y a plusieurs semaines. Plus précisément, nous avons une encoche en haut et une encoche légèrement plus large en bas, où se trouve le capteur biométrique de déverrouillage.

Du point de vue des performances, nous avons un smartphone haut de gamme alimenté par le processeur Snapdragon 865 par Qualcomm. A l’appui ils sont présents 12 Go de mémoire RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne de type UFS 3.0 et la connectivité 5G ne manque pas (comme son nom l’indique). L’écran monté à bord est plutôt un panneau IPS avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution QHD + et avec un taux de rafraîchissement égal à 120Hz.

Le secteur photographique du nouveau Sharp Aquos R5G est composé d’un caméra arrière quad avec des capteurs photographiques respectivement de 12 (avec OIS) +12 (téléobjectif avec OIS) +48 (grand angle) mégapixels plus un capteur ToF 3D. L’appareil photo selfie est plutôt caractérisé par un capteur photographique de 16 mégapixels.

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le prix de vente officiel de ce smartphone, bien que la société ait cependant annoncé qu’il sera disponible sur le marché japonais à partir du printemps prochain.