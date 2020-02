le nouveau haut de gamme arrivera le 25 février

Depuis plusieurs semaines, la société chinoise vivo publie certains teasers officiels concernant l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone haut de gamme dénommé J’habite iQOO 3 5G. La date de ses débuts officiels sur le marché mobile a récemment été officiellement confirmée par la société.

Vivo iQOO 3 5G: voici ses prétendues caractéristiques

Grâce à une nouvelle image teaser officielle, la société chinoise a annoncé qu’elle tiendra un événement de présentation en Chine la prochaine 25 février à 14h30. Comme déjà prévu, lors de cet événement, la nouvelle marque phare sera annoncée vivo. Ce nouvel appareil appartiendra au haut de gamme du marché et aura évidemment la prise en charge de la connectivité 5G.

Le cœur battant de ce smartphone sera en fait le puissant processeur de Qualcomm, c’est-à-dire le SoC Snapdragon 865. De plus, la présence de Mémoires UFS 3.1 et jack audio 3,5 mm pour les écouteurs. Le terminal, en particulier, a été repéré il y a quelques jours également sur le portail de référence de Geekbench, où il a été révélé qu’il aura bien à bord 12 Go de RAM et la dernière version du logiciel Google Home, qui est Android 10.

Plusieurs images teaser ont également révélé que le nouvel appareil domestique Vivo aura un compartiment photographique composé d’un à l’arrière caméra arrière quad avec un capteur photo principal de 48 mégapixels. Pour le moment, nous ne connaissons pas les détails des autres caméras, mais nous nous attendons à la présence d’un capteur 3D ToF. Nous n’avons également aucune information concernant la conception avant du nouveau J’habite iQOO 3 5G, mais il est probable qu’un affichage avec un trou sera adopté, comme la plupart des appareils des différents concurrents.