le nouveau haut de gamme de l’entreprise est officiel

Le moment est venu pour l’entreprise chinoise vivo pour dévoiler un nouveau smartphone haut de gamme avec prise en charge des réseaux de cinquième génération sur le marché mobile. Nous parlons du nouveau J’habite iQOO 3 5G, offert sur le marché à un prix très compétitif.

Vivo iQOO 3 5G officiel: support haut de gamme SoC et 5G

Comme largement anticipé ces derniers jours, Vivo a enfin apporté un nouvel appareil sous la marque Je vis iQOO. Plus précisément, le nouveau dispositif se caractérise par une conception affichage perforé et d’un caméra arrière quad placé dans une zone rectangulaire sur le côté gauche de la couverture arrière.

Les spécifications techniques sont top. Le processeur est le SoC Snapdragon 865 Qualcomm et la mémoire ne manque pas Type de RAM LPDDR5, Technologie de stockage interne et de refroidissement liquide UFS 3.1. Ce smartphone est en effet recommandé à tous les amateurs de jeux. L’affichage est également très respectable. Nous avons un Panneau SuperAMOLED (appelé par l’entreprise Affichage Polar View) à partir de 6,4 pouces en résolution FullHD + avec un capteur biométrique intégré pour le déverrouillage et la prise en charge HDR10 +. Cependant, la présence d’un taux de rafraîchissement élevé fait défaut, étant donné que nous nous arrêtons ici à 60 Hz.

Enfin, le secteur photographique est composé comme déjà mentionné par une caméra quad arrière. Le capteur photographique principal est le Sony IMX582 48 mégapixels et est accompagné d’un téléobjectif et d’un capteur grand angle de 13 mégapixels plus un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau J’habite iQOO 3 5G sera disponible à l’achat à partir du prochain 4 mars dans différentes configurations. La version avec prise en charge 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne sera vendue à un prix d’environ 575 €, tandis que la version avec la 4G sera vendue à environ 475 € avec 8/128 Go et environ 512 € avec 8/256 Go.