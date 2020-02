le nouveau iNAND MC EU521 arrive

Avec l’introduction du nouveau Western Digital® iNAND® MC EU521, un appareil qui intègre la spécification Universal Flash Storage (UFS), Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) offre aux développeurs mobiles la possibilité d’améliorer l’expérience utilisateur qui ils utilisent un smartphone 5G. Dès le départ, Western Digital a soutenu l’adoption de la technologie Write Booster de JEDEC sous la nouvelle norme UFS 3.1; aujourd’hui, elle est parmi les premières entreprises du secteur à vendre des solutions de stockage avec les standards UFS 3.1 optimisés pour les applications et la capacité 5G.

Le périphérique Western Digital iNAND MC EU521 avec technologie flash intégrée permet aux développeurs mobiles de profiter pleinement de la bande passante élevée de la norme UFS 3.1 (Gear 4/2 Lanes) ainsi que du cache SLC de type cellule à un niveau NAND ). Il offre également une vitesse d’écriture turbo séquentielle allant jusqu’à 800 Mo / s * pour améliorer l’expérience utilisateur dans des situations telles que le téléchargement de fichiers multimédias 4K et 8K, les transferts de fichiers volumineux via le cloud et les jeux. iNAND EU521 sera disponible en mars dans des capacités de 128 Go ** et 256 Go.

«Les smartphones nécessitent de plus en plus de performances et de capacité que par le passé, car ils représentent aujourd’hui de plus en plus le premier appareil informatique utilisé pour toutes les activités, de la lecture de fichiers vidéo et musicaux aux jeux et à la photographie, des paiements à l’utilisation de des cartes géographiques », a déclaré Huibert Verhoeven, vice-président directeur et directeur général de Western Digital pour les secteurs automobile, mobile et émergent. «La mémoire cache de type SLC de l’iNAND EU521 et la technologie Write Booster offrent aux utilisateurs des performances améliorées qui, dans le domaine 5G, permettront par exemple de télécharger des films beaucoup plus rapidement que par le passé. Ceci, ainsi que d’autres fonctionnalités, font de l’EU521 un choix viable pour les fabricants de solutions mobiles d’aujourd’hui. “

«L’adoption par Western Digital de la nouvelle norme de stockage JDEC, UFS 3.1, ajoute des capacités améliorées d’écriture et de mise en cache aux applications 5G et permettra aux smartphones d’effectuer des téléchargements à des vitesses plus élevées, ainsi que d’accélérer la sauvegarde de des fichiers volumineux et prendront en charge d’autres applications qui font un usage intensif des données “, a déclaré Craig Stice, directeur principal, Mémoire et stockage d’Omdia, un leader de la recherche mondiale, après la fusion des marques de recherche Informa Tech (Ovum, Heavy Reading et Tractica) et la société acquise IHS Markit. “L’engagement de Western Digital à adopter rapidement des normes se reflète dans sa volonté d’offrir aux fabricants de solutions mobiles une solution prête à l’emploi parmi laquelle choisir.”