Le nouveau jeu Crash Bandicoot fuit, mais ce n’est pas ce que vous attendiez

Il semble qu’il y ait un nouveau jeu Crash Bandicoot en cours de route, mais ce n’est probablement pas ce que vous imaginiez. Des fuites récentes suggèrent que le bandicoot portant un jort jouera dans un coureur sans fin qui est en préparation pour mobile.

La fuite provient de publicités Facebook montrant des illustrations pour un nouveau jeu mobile Crash Bandicoot. Les images ont depuis fait leur chemin sur Twitter où il y a un logo visible pour King, le développeur d’Activision derrière Candy Crush Saga. Les captures d’écran du jeu suggèrent également que vous glisserez Crash d’un côté à l’autre de l’écran pour collecter des fruits de wumpa et les écraser dans des caisses.

La description du jeu était brièvement disponible sur la société de test de l’App Store, Storemaven, mais a depuis été supprimée. Heureusement, Kotaku a saisi une capture d’écran, que vous pouvez voir ci-dessous:

Storemaven a brièvement mis en place une description du jeu.

Ce n’est peut-être pas ce que la plupart des fans veulent, mais Crash est toujours un bon choix pour un jeu mobile de coureur sans fin. De plus, il y a encore de l’espoir pour un jeu Crash plus traditionnel après le dernier rapport de revenus d’Activision. Le PDG Bobby Kotick a déclaré que la société prévoyait de publier encore plus de remasterisations et de réimaginations de jeux classiques de son catalogue après le succès de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy et du dernier Crash Team Racing: Nitro-fueled.

