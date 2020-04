Le nouveau Leviton Smart Outlet arrive avec un design discret

Leviton a annoncé aujourd’hui qu’elle élargira sa gamme d’accessoires pour maison intelligente avec la nouvelle prise Wi-Fi inviolable Decora. Arrivant avec plusieurs prises et compatible avec les principales plates-formes comme Alexa, Google Assistant et d’autres, ce nouveau produit apporte un contrôle intelligent de la maison à plus d’endroits dans votre maison que jamais auparavant. En outre, la planification automatique et l’application robuste pour smartphone de Leviton apportent un autre niveau de fonctionnalité avec des avantages en termes de sécurité et d’économie d’énergie. Frappez le saut pour plus de détails.

Leviton présente la nouvelle prise intelligente Decora

La gamme de produits pour la maison intelligente Decora de Leviton est sans doute la plus complète de toutes les marques dans cet espace concurrentiel. À ce jour, nous avons vu Leviton introduire une multitude de prises intelligentes, de commutateurs, etc., qui peuvent tous être contrôlés par diverses plates-formes et services tiers. Sans oublier, Leviton a fait un travail remarquable avec des visuels qui ne crient pas que c’est un appareil intelligent, mais plutôt en restant fidèle aux conceptions qui s’intégreront dans tout votre espace.

Le dernier né de Leviton est le nouveau Decora Smart Outlet, qui offre une connectivité Wi-Fi et une conception inviolable. Deux fonctionnalités essentielles à une expérience inégalée.

Bien sûr, Leviton fournit une assistance pour les principales plates-formes de maison intelligente. Mais les fans d’Apple devront chercher ailleurs. Cette fois-ci, le Decora Smart Outlet sera compatible avec seulement la commande vocale Alexa et Google Assistant au lancement. Cependant, le smartphone continuera d’apporter des fonctionnalités supplémentaires sur iOS et Android. Le soutien IFTTT restera également en place.

Tom Morgan, directeur de la gestion des produits pour Leviton, explique plus en détail l’annonce d’aujourd’hui:

«Alors que les propriétaires adoptent de plus en plus la technologie de la maison intelligente, beaucoup recherchent des solutions qui passent inaperçues dans toute la maison et qui ne nécessitent pas d’appareils supplémentaires qui ajouteraient à l’encombrement, comme un concentrateur ou un plug-in volumineux. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la conception de la prise inviolable Decora Smart Wi-Fi comme une solution pour correspondre parfaitement à l’esthétique existante du propriétaire. »

Prix ​​et disponibilité

Leviton devrait rendre son Decora Smart Outlet officiellement disponible dans les prochains jours. Le prix final n’a pas encore été annoncé, mais viendra simultanément lorsque le produit deviendra officiel sur la vitrine de Leviton, à Home Depot et via Amazon.

Prise de 9to5Toys

Leviton fait constamment partie des meilleures technologies de maison intelligente sur le marché. Comme je l’ai mentionné au départ, la capacité de combiner différentes plates-formes en un produit qui n’a pas l’air si «intelligent à la maison» est ce que j’aime personnellement chez Leviton. C’est formidable de voir l’écosystème continuer à se développer et j’espère que cette tendance se poursuivra. Oh, et un support HomeKit serait bien.

Source: Leviton

