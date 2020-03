Le nouveau MacBook Air d’Apple atteint un niveau record, les offres Anker, etc.

Nous commençons la semaine avec de nouvelles réductions sur le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple, plus une nouvelle vente Anker Work from Home et diverses baisses de prix sur les étuis officiels pour iPhone. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Le MacBook Air 2020 d’Apple atteint un niveau record

Amazon propose désormais jusqu’à 56 $ de rabais Le nouveau MacBook Air 2020 de 13 pouces d’Apple. Cela ramène le modèle de 128 Go à 950 $ (Reg. 999 $) et la plus grande configuration de 256 Go 1 243 $ (Règl. 1299 $). Les offres d’aujourd’hui sont de nouveaux records absolus. Les fonctionnalités notables ici incluent un écran Retina de 13 pouces, un clavier Magic actualisé et le processeur Intel Core i3 de 10e génération. C’est une excellente machine pour aborder diverses tâches, créer du contenu, etc.

Le travail d’Anker de la vente d’articles de maison

Anker se concentre sur le travail à domicile chez Amazon cette semaine avec un nouveau lot d’offres. Améliorez votre configuration d’alimentation avec le chargeur mural USB-C 36 W à 2 ports d’Anker pour 21 $. Il se vend généralement à plus de 30 $, l’accord d’aujourd’hui correspondant au prix historique le plus bas. Que vous allumiez votre équipement préféré à la maison ou que vous le chargiez en déplacement, cette option à 2 ports d’Anker offre une connectivité USB-C et 36 W de puissance totale. La conception pliable facilite le rangement dans votre sac. Idéal pour mettre sous tension les iPhones, les appareils Android, etc. Découvrez l’intégralité de la vente ici pour des offres supplémentaires.

Les étuis officiels pour iPhone voient de nouvelles réductions

Amazon réduit un certain nombre d’étuis officiels pour iPhone. Les offres sur les coques iPhone 11 / Pro / Max commencent à $ 25, marquant certains des meilleurs que nous ayons vus à ce jour. Vous pouvez également économiser sur les accessoires iPhone X / S / Max de la génération précédente. Rendez-vous sur cette page pour voir l’intégralité des offres.

