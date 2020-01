Le nouveau maître de Doctor Who teste les eaux pour un médecin non blanc

Docteur Who‘s introduction de Sacha Dhawan, un acteur d’origine indienne, car le maître pourrait être un signe du spectacle testant les eaux pour savoir comment un médecin non blanc serait reçu. La première de la saison 12 de Doctor Who, intitulée “Spyfall”, a donné le coup d’envoi avec une explosion d’inspiration James Bond avec une touche à couper le souffle que peu de fans ont vu venir. À la fin de la première moitié de la première en deux parties, le personnage de Sacha Dhawan se révèle être le retour de The Master, un méchant emblématique de Who pensé mort. Cependant, bien que cette révélation ait des tonnes à déballer au niveau de l’histoire, l’entrée de Dhawan en tant que maître peut également indiquer certaines ramifications dans le monde réel – en particulier, qui sera choisi comme 14e médecin.

Doctor Who a déjà utilisé le rôle The Master pour tester les réactions des fans aux changements dans la formule de la franchise. L’agrafe britannique de longue date a fait des vagues en 2017 quand il a été annoncé que Jodie Whittaker serait le successeur de Doctor Who de Peter Capaldi, faisant ainsi de Whittaker la première femme à jouer le rôle-titre. Un tel changement monumental a suscité autant de colère et d’éloges de la part des fans, ce qui a donné lieu à une discussion très controversée après son casting. Avant que Whittaker ne devienne officiellement le 13e docteur, il y avait une autre femme qui jouait la première incarnation féminine d’un Time Lord: Michelle Gomez en tant que Missy, alias The Master.

Le Maître est l’un des méchants les plus reconnaissables et les plus appréciés de Who, à égalité avec des espèces comme Daleks et Cybermen. Seul membre de l’espèce du Docteur (autre que le Docteur lui-même), le Maître est un ennemi dangereux qui avait un lien personnel profond avec le Docteur et qui n’était historiquement joué que par des hommes. Gomez a été présenté dans la série 8 ans avant que Whittaker ne fasse ses débuts controversés. De plus, il n’y a eu pratiquement aucun contrecoup sur le changement de sexe du Maître ou la décision de confier à Gomez le rôle, ce qui, pour la BBC, pourrait avoir été une indication qu’ils pouvaient poursuivre une femme médecin sans craindre un tumulte.

Que ce soit intentionnel ou non, le fait est toujours qu’une femme a été introduite dans Doctor Who juste avant qu’une femme ne devienne médecin, posant la question: le casting de Sacha Dhawan pourrait-il indiquer que le prochain médecin pourrait être une personne de couleur? Tout comme le maître est devenu une femme avant le Docteur, il semble possible que le spectacle utilise le Maître comme un moyen de tester la bonne réception d’un Docteur non blanc. Il y a eu un débat approfondi sur la blancheur du personnage central de Doctor Who, de nombreux fans disant qu’il est grand temps qu’une personne de couleur assume le rôle. En 2016, Steven Moffat a confirmé dans une interview pour Doctor Who Magazine (via The Guardian) que le rôle avait été offert à un acteur noir, mais en raison de complications en coulisses, le casting n’a pas fonctionné.

Certes, c’était il y a quatre ans, et depuis lors, Moffat a été remplacé par Chris Chibnall en tant que showrunner de Doctor Who. Néanmoins, il semble toujours quelque peu surprenant que Doctor Who, n’ayant pas peur de présenter des personnages LGBTQ + et des personnes de couleur dans des rôles importants, ait été si lent à faire d’une personne de couleur son personnage principal. Cependant, étant donné le nombre de réactions négatives que le spectacle a reçues lorsque le casting de Whittaker a été annoncé, il n’est pas surprenant que la BBC soit intéressée à tester les eaux avant de faire un si grand changement – même si c’est un scénario qui se fait attendre depuis longtemps. Tout cela étant dit, Whittaker ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt, donc il n’y a pas ou peu d’indication quant au moment où la série aura même besoin d’un nouveau docteur, sans parler de qui ils seront joués. Pour l’instant, cependant, les fans peuvent apprécier la vision de Whittaker sur le personnage emblématique, ainsi que le tour de Dhawan en tant que rival de Doctor Who, The Master.

