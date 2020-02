Le nouveau Mate Xs de Huawei est meilleur que son prédécesseur à tous points de vue, à l’exception d’un défaut fatal – .

Lorsque Huawei a dévoilé le Mate X pliable au MWC 2019, le combiné innovant a volé la vedette.

C’était facilement le meilleur téléphone pliable commercial que nous ayons vu jusqu’à présent, ce qui n’était pas difficile à réaliser, étant donné que Samsung n’avait dévoilé le Galaxy Fold que quelques jours avant l’événement de Huawei. Coupé jusqu’en 2020, et le fournisseur chinois de smartphones vient de dévoiler le successeur du Mate X lors d’un événement qui aurait eu lieu pendant le MWC 2020, n’eut été de l’épidémie de coronavirus qui a conduit à l’annulation de l’émission. Comme prévu, le Mate Xs est meilleur à tous égards que son prédécesseur, à l’exception d’un défaut fatal.

Tout comme l’année dernière, Samsung a dévoilé un téléphone pliable avant que Huawei n’ait la possibilité d’annoncer le Mate X. Mais cette fois-ci, le Z Flip a été mis en vente et le clamshell est clairement un gagnant pour Samsung. Sans oublier qu’il est beaucoup moins cher à 1380 $ que tous les autres pliables sur le marché, Motorola Razr inclus.

C’est ce que vous devez savoir avant de vous présenter les Mate Xs. Le téléphone ressemble à celui de l’année dernière, mais il a été amélioré de toutes les manières possibles, avec une meilleure qualité de construction et un meilleur matériel. C’est encore très cher à 2499 €. Mais, comme nous l’avons dit dans le titre, il y a un problème gigantesque.

Le téléphone dispose d’un écran «quadruple couche» qui devrait le rendre plus durable et d’une charnière redessinée en métal liquide à base de zirconium, qui devrait également améliorer la durabilité. Mais le téléphone utilise toujours un film transparent en polyimide plutôt que du verre, qui est recouvert d’un autre protecteur d’écran en plastique. Donc, oui, il sera plus sujet aux dommages que le Galaxy Z Flip.

Sur le plan matériel, nous avons la mise à niveau évidente du processeur, de Kirin 980 à Kirin 990, avec prise en charge 5G. Le processeur et le GPU sont plus puissants et efficaces, et la puce 5G est plus rapide que la puce 5G de Qualcomm pour le Snapdragon 865 et fonctionne sur plus de marchés, selon la présentation de Huawei. Le téléphone comprend également 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 6+.

Les spécifications d’écran sont inchangées. Nous examinons un écran principal de 6,6 pouces et un écran de 8 pouces lorsque l’appareil est déplié. Un troisième écran de 6,38 pouces est disponible pour les selfies et les appels vidéo. Il en va de même pour la batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 55 W, ainsi que pour la configuration de l’appareil photo, qui comprend quatre objectifs (40 mégapixels, 8 mégapixels, 16 mégapixels, capteur ToF).

Mais – et cela jouera un rôle énorme lors de la décision de payer le prix de l’autocollant de 2499 € pour le combiné – le Mate Xs n’est livré avec aucune application Google préinstallée, comme vous l’avez peut-être soupçonné. Il exécute toujours Android 10, mais ce n’est pas Android 10 fourni avec le Play Store, Gmail et Google Maps installés. Et vous ne pouvez pas les installer vous-même. Huawei n’a toujours pas le droit d’utiliser les applications de Google, et ce sera une proposition difficile pour les clients internationaux de Huawei qui pourraient être intéressés par l’achat des Mate Xs.

Mais si vous êtes prêt à essayer les alternatives AppGallery et Huawei pour les applications Google, vous devez savoir que le pliable coûteux sera lancé sur plusieurs marchés plus tard cette année.

