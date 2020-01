Le nouveau méga moniteur 86 pouces de Dell est tout à fait le modèle

Le géant de l’informatique Dell a annoncé une mise à niveau de son écran tactile gargantuesque de 86 pouces 4K, et TechRadar Pro a mis la main sur le C8621QT au BETT 2020 à Londres.

Il suffit de jeter un coup d’œil à la dernière offre de Dell pour comprendre à quel point l’industrie de l’affichage intelligent a progressé. L’échelle du moniteur interactif est quelque chose à voir, et elle améliore les itérations précédentes de quelques manières petites mais significatives.

Le nouveau moniteur interactif 4K UHD présente un cadre plus petit, ce qui rend l’écran encore plus grand qu’il ne l’est. Il dispose également d’une connectivité USB-C, ce qui signifie que l’alimentation et les données sont transmises via une seule connexion.

Le C8621QT est également beaucoup plus léger que son prédécesseur, ce qui améliore la portabilité. Le nouveau modèle léger – concurrent du Surface Hub 2S de Microsoft – est facilement transporté entre les espaces de réunion ou les salles de classe, répondant aux besoins de son public principal: les écoles et les entreprises.

Dell dit que le produit peut offrir une meilleure collaboration en temps réel et est livré avec le multi-touch 20 points. Il comprend également la propre fonction de suppression d’écran de Dell, qui aide à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs de différentes hauteurs – ce qui signifie que tout le monde dans l’entreprise peut s’impliquer.

Longévité

Le meilleur argument de vente du produit est la possibilité de remplacer le micro-ordinateur OptiPlex qui pilote l’écran. L’approche modulaire de Dell signifie qu’un nouvel OptiPlex peut être facilement installé chaque fois que l’ancien modèle commence à ralentir, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie du moniteur tactile.

L’approche de Dell est conçue pour fournir aux clients un accès aux meilleures fonctionnalités de leur catégorie, sans devenir attaché à une unité de grande valeur que devenir rapidement obsolète.

Le modèle précédent est vendu par Dell pour 8 239,20 £ (8 897,81 $ AU ou environ 10 792 $) par unité au moment de la rédaction du présent document. La société a déclaré à TechRadar Pro que le nouveau modèle arrivera à un prix similaire lors de sa mise en vente en avril.

Dell concède que le prix du C8621QT pourrait s’avérer prohibitif dans certains cas (par exemple pour les écoles publiques qui ne reçoivent aucun financement privé). Mais, malgré le coût initial important, la société affirme que le coût total de possession est encore bien inférieur à celui des solutions tout-en-un qui doivent être remplacées plus régulièrement.

Cette nouvelle pièce impressionnante cochera les cases pour les écoles et les entreprises à la recherche d’une solution de collaboration de haute qualité qui durera et durera, à condition de pouvoir respecter le prix initial.