Le nouveau Microsoft Edge est arrivé, le légendaire navigateur renouvelé

Je pense que nous nous souviendrons tous des premiers jours de la navigation sur Internet où l’une des toutes premières options de navigateur sur les anciens ordinateurs, c’était Internet Explorer. Après ce moment, plusieurs navigateurs concurrents ont commencé à apparaître, dont par exemple Mozilla, Chrome, Vivaldi ou Opera. Il y a quelques années, Explorer a fermé ses portes pour faire place à Microsoft Edge, un nouveau navigateur développé par Microsoft.

Quelles sont les fonctionnalités de Microsoft Edge et comment l’installer

Ce qui caractérise surtout la concurrence, c’est le moteur chrome sur lequel sont basés nombre de ces navigateurs. Pour cette raison, pour suivre les autres, il a été rendu disponible aujourd’hui la nouvelle version de Microsoft Edge, basé à son tour sur le chrome. Cette version était longtemps testé sur Insider et est toujours réservé à un nombre limité d’utilisateurs, mais à ceux qui achèteront un ordinateur avec Windows 10, sera déjà disponible comme navigateur par défaut. Les personnes ayant des systèmes d’exploitation de plus de 10 ans et qui sont curieux d’essayer Edge, pourront plutôt le télécharger plus tard sur leur ordinateur. assez vérifier sur Windows Update et vérifiez si le package Edge est déjà disponible ou non.

Pour les plus pressés, cependant, il existe un système plus rapide. Recherchez (même immédiatement) la nouvelle page de téléchargement Edge, cliquez sur le téléchargement vocal, puis sur course et suivez les instructions. Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et macOS sont actuellement les systèmes d’exploitation sur lesquels Edge est compatible, mais il fonctionne également sur iOS et Android en le téléchargeant à partir des magasins. Mais sachez qu’une fois que vous avez téléchargé le nouveau Edge, il ne sera plus possible de revenir à la version précédente.