Le nouveau Microsoft Edge pour ARM est maintenant disponible

Il nouveau Microsoft Edge pour ARM Il a atteint sa version stable, de sorte que les utilisateurs de Windows 10 dans des appareils de cette architecture peuvent déjà profiter de tous les avantages offerts par cette itération originale de la nouvelle navigation phare dans le système d’exploitation de Redmond. En fait, il leur suffit de lancer la version Linux pour boucler le cercle d’interopérabilité promis.

Comme indiqué sur le compte de développement officiel, Microsoft Edge pour ARM a été conduit vers la branche stable du navigateur avec la sortie de la version 80 (0.361.48), ce qui signifie deux choses: la première, qui est en fait maintenue attaché à la version stable de Chromium / Chrome, et c’est une très bonne nouvelle; la seconde, que la mise à jour devrait arriver via Windows Update, mais dans le cas contraire, elle peut être forcée.

Comment installer Microsoft Edge pour ARM

Vous pouvez rapidement vérifier si vous avez installé Microsoft Edge pour ARM – sur un appareil compatible, il est entendu – en accédant à la page interne du navigateur lui-même «edge: // paramètres / aide»Et vérifiez qu’en effet, la version disponible est 80.0.361.48 ou supérieure. Cependant, il est prévu que la distribution par mise à jour prenne un certain temps, en parlant toujours de la version stable.

Le support ARM64 est désormais disponible dans la version stable 80.0.361.48! Pour vous assurer que vous êtes sur la dernière mise à jour, rendez-vous sur edge: // settings / help. Si vous n’avez pas téléchargé notre version stable, rendez-vous sur: https://t.co/Xd66e3h79M pour savoir comment l’obtenir.

– Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) 7 février 2020

Il convient de noter que la version de Microsoft Edge pour ARM qui a été proposée jusqu’à présent était celle correspondant à l’architecture x86 émulée, de sorte que le amélioration des performances et de la stabilité Ce sera beaucoup plus élevé. D’autres nouvelles fonctionnalités de cette version s’étendent à toutes les versions, notamment un meilleur support pour la reproduction de la vidéo Dolby Vision, des améliorations dans la gestion des applications Web, ainsi que diverses corrections.

Si vous ne voulez pas attendre plus longtemps pour installer le nouveau Microsoft Edge pour ARM, vous l’avez déjà disponible sur la page de téléchargement officielle. Voyons ce qu’il faut maintenant pour faire apparaître la version pour Linux, car le reste des plateformes (Windows 10, 8.1, 8 et 7, macOS, iOS et Android) est couvert.

Le nouveau Microsoft Edge a commencé avec une très bonne assise et est déjà considéré comme le meilleur navigateur de l’histoire de l’entreprise, en grande partie grâce à la puissance qu’il fournit en utilisant la même base Google Chrome, mais aussi grâce à la Attention ils mettent ceux de Redmond. Parviendront-ils à tenir tête au maître?