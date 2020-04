Le nouveau mode silencieux de Facebook fera taire les notifications push ennuyeuses – .

Facebook a introduit un nouveau mode silencieux cette semaine qui réduit au silence la plupart des notifications.

Le mode silencieux de Facebook vous rappellera également de ne pas vérifier l’application lorsqu’elle est activée.

Pour activer le mode Quite, ouvrez l’application Facebook, cliquez sur le menu hamburger à l’extrême droite en bas de l’écran, ouvrez le menu Paramètres et confidentialité et cliquez sur Votre heure sur Facebook.

Dans le monde moderne, tenter de limiter le temps que nous passons devant les écrans a toujours été difficile, mais la nouvelle pandémie de coronavirus l’a rendue presque impossible. Enfermés à la maison sans rien faire, en particulier les personnes qui ont été mises en congé ou mises à pied en raison de l’économie mondiale, mais ont fermé, beaucoup d’entre nous se tournent vers la télévision, les ordinateurs, les jeux vidéo et les smartphones pour nous divertir .

Si vous avez été sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, vous avez probablement vu des gens se plaindre du rapport Screen Time que l’iPhone et l’iPad leur crachent une fois par semaine. Sans surprise, ces chiffres ont monté en flèche ces derniers temps, et plus nous devons rester longtemps à l’intérieur, plus ces rapports seront probablement déprimants. En réponse à cela, Facebook a introduit une nouvelle fonctionnalité en mode silencieux qui pourrait vous aider à gérer votre temps d’écran.

Si vous activez le mode silencieux, qui est désormais disponible sur les appareils mobiles, Facebook cessera de vous envoyer «la plupart» des notifications push, et vous rappellera également que vous avez mis de côté cette fois pour être loin de l’écran si vous essayez d’ouvrir l’application. . Il y a des mises à jour que Facebook doit envoyer, mais l’application vous dérangera moins souvent si vous décidez d’activer le mode silencieux, que beaucoup d’entre nous pourraient utiliser pendant cette période stressante et chaotique.

Pour activer le mode Quite, ouvrez l’application Facebook, cliquez sur le menu hamburger à l’extrême droite en bas de l’écran, ouvrez le Paramètres et confidentialité menu, puis cliquez sur Votre temps sur Facebook. Cliquez sur Voir les outils en dessous de Gérer votre tempset vous devriez trouver un interrupteur pour activer le mode silencieux et régler une minuterie.

«Alors que nous nous adaptons tous aux nouvelles routines et que nous restons à la maison, il peut être utile de fixer des limites pour la façon dont vous passez votre temps en ligne», explique Kang-Xing Jin, responsable de la santé chez Facebook, dans un article publié dans la salle de rédaction de l’entreprise. “Que ce soit pour vous aider à vous concentrer sur votre famille et vos amis, à dormir sans distraction ou à gérer la façon dont vous passez votre temps à la maison, nous avons des outils qui peuvent vous aider à trouver le bon équilibre pour la façon dont vous utilisez Facebook.”

En plus du mode silencieux, Facebook a également ajouté des raccourcis vers les paramètres de notification et les préférences de flux d’actualités afin que lorsque vous souhaitez consulter Facebook, vous pouvez vous assurer que vous voyez ce que vous voulez voir aussi souvent que possible. De cette façon, vous ne resterez pas à défiler sans fin jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous tient à cœur.

Si vous souhaitez suivre tout ce que Facebook fait au moment du coronavirus, assurez-vous de consulter cette publication sur la salle de presse Facebook tous les quelques jours. Il a déjà été mis à jour à plusieurs reprises et aura sans aucun doute beaucoup plus de mises à jour dans les semaines et les mois à venir alors que nous combattons ce virus.

Source de l’image: Facebook

