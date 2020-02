Le nouveau mode sombre de WhatsApp est arrivé, mais il n’est tout simplement pas assez sombre

Après plusieurs mois de spéculations et d’indices, le mode sombre de WhatsApp est enfin arrivé pour les tests bêta sur Android, et je l’utilise à plein temps depuis son arrivée. C’est plutôt agréable, et c’est certainement plus agréable pour les yeux la nuit que le vert et le blanc vif, mais il n’y a qu’un seul problème: ce n’est pas encore assez sombre.

Tout d’abord, il y a l’arrière-plan principal de l’application. Plutôt que noir, c’est un gris verdâtre foncé. Tout cela est simple et de bon goût, mais sur un écran AMOLED, vous voulez vraiment que l’arrière-plan soit entièrement noir afin que ces pixels soient éteints et ne déchargent pas votre batterie.

Oui, un fond vraiment noir signifierait manquer le fond d’écran amusant de WhatsApp (regardez attentivement – pouvez-vous le voir?) Mais c’est un petit prix à payer. Même si vous entrez les paramètres de fond d’écran de l’application et choisissez “ couleur unie ”, l’échantillon le plus sombre n’est pas réellement noir. Si vous voulez un fond vraiment noir, vous devrez créer une image noire et la définir comme fond d’écran. C’est pas mal de tracas.

Les bulles vocales sont beaucoup plus claires en mode clair de WhatsApp que la nouvelle version sombre; un problème qui pourrait être résolu par un fond noir approprié (Crédit d’image: Facebook)

Ensuite, il y a le texte, qui est principalement d’un blanc éclatant et donc un peu dur pour les yeux. Une teinte plus subtile serait plus facile à regarder et ne me ferait pas baisser la luminosité de tout l’écran pour réduire le contraste.

C’est quelque chose que je préfère éviter car la couleur des bulles de message est extrêmement similaire à l’arrière-plan. Réduisez la luminosité globale et vous ne pouvez pas les voir du tout. Les bulles de dialogue en mode lumière sont beaucoup plus claires à voir, ce qui facilite le suivi de la conversation. Un fond noir ferait grimper le contraste d’un cran sans aucun autre changement.

Pas si moelleux jaune

Ensuite, il y a les emoji. Ouvrez le menu et plissez les yeux lorsqu’ils glissent dans la vue dans toute leur splendeur jaune vif. Ce serait moins éblouissant s’ils avaient été retravaillés dans une teinte différente pour le mode sombre – une agréable nuance de bleu, peut-être. Oui, cela aurait demandé beaucoup de travail, mais le mode sombre est déjà si long à venir, quoi de plus long?

Les emoji de WhatsApp sont toujours d’une nuance jaune éclatante en mode sombre (Crédit d’image: Facebook)

Cependant, tout cela grogne, le mode sombre de WhatsApp est toujours en test bêta, il y a donc une chance qu’il puisse changer considérablement avant de commencer à se dérouler correctement.

De plus, n’oublions pas que les fichiers APK incluent des options de menu qui suggèrent qu’il pourrait éventuellement être possible de choisir entre deux modes d’obscurité différents, dont éventuellement un spécialement conçu pour les écrans AMOLED. Nous espérons que cela atténuera également certaines des couleurs plus audacieuses.

Et même si ce n’est pas le cas, il y a encore de l’espoir pour le mode sombre mobile de Facebook, quand il fera finalement son apparition. Doigts croisés.