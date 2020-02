le nouveau numérique terrestre arrive en Italie

Depuis quelques jours, ils sont disponibles sur tous les téléviseurs et décodeurs deux nouveaux canaux de test dont le but est de permettre à tous les utilisateurs de savoir si leur appareil est ou non compatible avec le nouveau DVB T2 numérique terrestre. Comme l’ont déclaré les principaux diffuseurs de télévision, les temps sont en fait si serrés que, déjà dans les mois à venir, certaines régions du Italie du Nord leurs fréquences vont commencer à changer. Voyons donc en quoi ils consistent et comment utiliser les nouveaux canaux de test.

DVB T2: deux nouvelles chaînes disponibles pour tester vos appareils

Lancé officiellement par Rai et Mediaset, les nouveaux canaux de test 100 et 200 sont actuellement accessibles à tous les citoyens italiens. La tâche de ces derniers est donc de faire comprendre aux Italiens s’il est nécessaire ou non de remplacer leur téléviseur ou leur décodeur.

Avant d’effectuer toute opération il est fortement recommandé d’effectuer un nouveau réglage des chaînes numérique. Après avoir terminé cette étape, nous pouvons donc nous positionner sur les canaux 100 et 200. À ce stade, nous nous retrouverons donc devant deux possibilités:

Si l’écran reste noir et affiche ensuite la mention “Test HEVC Main10”, vous n’aurez pas à avoir peur car cela signifie que votre appareil est éligible au nouveau numérique terrestre;

Si l’affichage reste noir et montre successivement une erreur, il faudra malheureusement recourir lors de l’achat d’un nouveau décodeur ou un nouveau téléviseur.

Enfin, nous rappelons que, dans le but de permettre à chacun de passer à la nouvelle télévision numérique terrestre, l’État italien a mis à disposition un bonus pouvant aller jusqu’à 50 euros par famille. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site Web de l’Agence du revenu.