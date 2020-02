le nouveau OnePlus 8 apparaît, l’arrivée est proche

Il y a quelques heures, ils sont apparus sur la plateforme e-commerce Amazon quelques indices qui font référence aux nombreux attendus OnePlus 8. Plus précisément, nous l’avons également compris dans le tweet publié par Mukul Sharma, ce qui semble très clair.

Je vous rappelle que sur certains marchés, la place de marché de Jeff Bezos semble être le partenaire commercial exclusif du fabricant chinois de smartphones. De cette façon, les utilisateurs intéressés ne pourront les acheter que sur la plateforme. Découvrons les nouveaux détails qui ont émergé.

Amazon: de nouveaux détails sur OnePlus 8

Le géant de Seattle pourrait confirmer une fois de plus partenaire exclusif du constructeur OnePlus. En fait, dans une communication envoyée aux membres du programme d’affiliation, l’entreprise leur aurait fait savoir que les appareils seraient associés à une autre pratique de rémunération des ventes. Notre attention n’a pas été attirée par l’annonce elle-même, mais à quel point la communication révèle le lancement imminent du haut de gamme 2020 de la maison OnePlus.

sûrement les nouveaux OnePlus ne sont pas si loin, surtout parce que s’ils veulent suivre le nouveau Samsung Galaxy, ils n’ont pas de temps à perdre. Nous vous rappelons que cette nouvelle série impliquera également l’arrivée du OnePlus 8 Liteversion économique qui sera sûrement lancée à un prix très compétitif.

Cette année, la société détenue par BBK Electronics il ne laissera rien au hasard, surtout pour impressionner son public plus qu’il ne l’a jamais fait auparavant. De toute évidence, la société restera à ses niveaux habituels élevés en tant que fabricant de smartphones. À ce stade, nous devons simplement attendre quelques semaines de plus pour en savoir plus à ce sujet. Et vous? êtes-vous curieux de savoir à quoi ressemblera le nouveau OnePlus?.