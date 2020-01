Le nouveau PDG de l’ADA Developers Academy cherche à étendre l’impact du codage de bootcamp sur la diversité technologique – .

Ada Developers Academy a obtenu son diplôme lors d’une cérémonie de remise des diplômes le 7 janvier 2019. Sur les 47 diplômés du camp d’entraînement des développeurs de logiciels sans frais de scolarité, 45 avaient déjà des emplois à temps plein alignés à la fin du programme. (Photo de Jenny Crooks)

En décembre, Ada Developers Academy, basée à Seattle, a nommé Lauren Sato en tant que nouvelle PDG du camp d’entraînement de développement de logiciels sans frais de scolarité pour les femmes et les minorités sexuelles, de genre et raciales sous-représentées.

Le programme de 7 ans a commencé comme un projet de l’Alliance technologique avant de devenir une organisation autonome à but non lucratif en 2015. Il gère deux cohortes de 48 personnes par an et a diplômé 380 étudiants.

Ces dernières années, 91% des diplômés ont trouvé un emploi à temps plein dans la technologie dans les six mois suivant leur départ d’Ada. Alors que le nombre de femmes occupant des postes technologiques est encore loin derrière celui des hommes – environ un quart des professions informatiques professionnelles aux États-Unis sont exercées par des femmes, selon les données fédérales – l’élan se renforce, a déclaré Sato dans une interview avec ..

“Nous sommes au bord du précipice d’un changement assez important et je suis ravi d’être un point de preuve maintenant et d’aider les gens à le voir”, a déclaré Sato.

Lauren Sato, PDG d’Ada Developers Academy. (Ada Photo)

L’un des objectifs est d’attirer davantage l’attention sur des groupes spécifiques au sein de la grande catégorie des femmes. Alors que les femmes sont sous-représentées en général dans la technologie, seulement 2% des professionnels de l’informatique sont des femmes hispaniques et 3% sont des femmes afro-américaines. L’attention et le soutien des étudiants de ces groupes et de la communauté LGBTQIA (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes, asexuels) font partie d’un intérêt accru pour Ada.

Le programme Ada offre six mois de formation en classe suivis d’un stage de cinq mois chez l’un de ses partenaires commerciaux.

Avant de rejoindre Ada, Sato était plus récemment vice-président des revenus de The Riveter, un espace de coworking axé sur les femmes, et dirigeait le site d’examen des traitements cosmétiques RealSelf. Sato était également directeur des opérations et de la stratégie de Seattle à Year Up, une organisation nationale qui offre une formation similaire en développement de logiciels aux hommes et aux femmes à faible revenu.

. a rencontré Sato pour discuter de l’approche d’Ada, des progrès réalisés dans l’amélioration de la diversité technologique et des défis à venir. Voici une transcription de la séance de questions-réponses, éditée pour plus de concision et de clarté:

.: Il existe de nombreux groupes qui travaillent pour aider les personnes sous-représentées à trouver un emploi dans la technologie. Pourquoi Ada Developers Academy?

Lauren Sato: J’ai observé un peu de loin qu’Ada est rapidement devenue la solution incontournable parmi mes pairs pour soutenir leurs efforts de diversification de leur personnel technique. C’était vraiment excitant de regarder cela et de voir l’élan se développer. Je cherchais mon prochain déménagement et cela s’est aligné avec Ada à la recherche de quelqu’un qui allait prendre cet élan formidable et trouver comment bien développer son programme.

Adm Developers Academy diplômée Shamira Marshall, l’un des 380 étudiants qui ont reçu une éducation de codage sans frais de scolarité de l’association à but non lucratif basée à Seattle. (Photo de Jenny Crooks)

.: Qu’est-ce qui fait le succès d’Ada?

Lauren Sato: J’ai travaillé avec des responsables technologiques en chef qui refusaient absolument d’embaucher des développeurs de boot camps. Je pense que les camps d’entraînement ont largement acquis la réputation de ne pas produire des aluns vraiment conformes aux normes que recherchent nos sociétés techniques.

Donc, cela a piqué mon attention quand il y avait un intérêt à faire venir des stagiaires et des aluns Ada. J’ai d’abord pensé que c’était peut-être un objectif caritatif ou vraiment axé sur la diversification des choses. Mais il s’est avéré que Ada produit des aluns qui sont en mesure de contribuer immédiatement à l’organisation dans laquelle ils sont employés. Le produit, si vous étiez, parle vraiment de lui-même et a de nombreuses façons [debunked] les tendances concernant la perception de l’industrie des camps d’entraînement.

.: Dans quelle mesure pensez-vous qu’Ada est capable de faire cela spécifiquement? Est-ce un cours? Qui recrutez-vous?

Lauren Sato: C’est quelques petites choses. D’une part, ce ne sont pas seulement des cours académiques. Il y a vraiment une éducation holistique, comment devenir un grand membre de l’équipe, qui se déroule au sein d’Ada. Les gens sortent du programme non seulement capables de bien coder. Ils arrivent en sachant comment être des membres forts de l’équipe, en sachant comment donner et recevoir des commentaires, en travaillant avec des pairs et en codant avec des pairs dans un espace où il est difficile de trouver des gens qui ont ces compétences interpersonnelles haut des compétences de développement.

L’autre élément était, au lieu de se concentrer sur une langue spécifique, nous enseignons vraiment à nos élèves à apprendre à apprendre, ce qui est si critique. Nos partenaires commerciaux représentent à eux seuls plus de 20 langages de programmation différents. Alors que la plupart des camps d’entraînement se concentrent sur l’apprentissage d’une langue spécifique, nous enseignons vraiment à nos élèves à être en mesure de choisir une nouvelle langue rapidement.

.: Y a-t-il quelque chose que vous allez aborder pour changer de direction à Ada?

Lauren Sato: Nous avons modifié nos objectifs de diversité pour nous concentrer davantage sur les minorités sous-représentées, y compris la communauté LGBTQIA. Non seulement nous avons un problème autour du nombre insuffisant de femmes dans la technologie, mais nous avons un problème plus large autour du besoin de diversité intersectionnelle afin que notre technologie que nous produisons reflète l’humanité qui l’utilise.

C’est un changement que nous avons fait et nous nous sommes fixé des objectifs pour y parvenir.

.: Cela ressemble-t-il à un changement dans la façon dont vous recrutez ou s’agit-il également de rétention?

Lauren Sato: Nous construisons très activement des relations dans les communautés dont nous cherchons à nous retirer. Nous envisageons également où nous nous trouvons alors que nous envisageons de déménager cette année, afin d’être aussi accessible que possible, car nous savons que c’est un problème.

Participants à la remise des diplômes à l’ADA Developers Academy, de gauche à droite: Miriam Cortes, diplômée et membre du conseil d’administration d’Ada, Scott Case, cofondateur et membre du conseil d’Ada, Lauren Sato, directrice générale, Christine Martin, directrice exécutive par intérim d’Ada, et Rachel Klein, membre du conseil d’Ada. Photo prise le 7 janvier 2020. (Photo Jenny Crooks)

En termes de rétention, l’une des choses que nous avons apprises à la dure à Year Up est que lorsque vous commencez à cibler différentes populations, vous devez repenser la façon dont vous les soutenez. Nous avons une forte capacité à aider nos étudiants à naviguer dans le travail, mais l’aide sociale et financière dont ils peuvent avoir besoin, nous ne faisons pas autant de travail de service direct. Nous n’avons pas d’équipe de travailleurs sociaux au sein du personnel. Et c’est quelque chose que nous devrons examiner et dont nous devons être conscients.

Nous avons un fonds de prêt étudiant d’une organisation qui s’appelle Craft3. Ils sont un groupe de prêt communautaire. Nous avons créé un fonds de prêt qui, de façon intéressante, est principalement financé par nos anciens élèves à ce stade, afin que nos étudiants actuels puissent avoir un soutien financier au cours de ce programme. C’est un programme sans frais de scolarité, mais les étudiants doivent financer leurs frais de subsistance. Cela a donc été une énorme valeur ajoutée et a rendu ce programme plus confortable pour eux.

.: Étant à Year Up and the Riveter, des programmes qui soutiennent les femmes et les populations sous-représentées, y a-t-il des leçons spécifiques que vous souhaitez appliquer ici?

Lauren Sato: Il est probablement devenu ennuyeux pour le personnel de savoir à quelle fréquence je me réfère à Year Up, mais nous avons appris beaucoup de choses à la dure! Les deux programmes se situent au milieu de l’espace de service social / justice sociale et de l’engagement des entreprises, et répondent vraiment à un besoin tangible des entreprises avec lesquelles nous travaillons.

Et la réalité est que les entreprises deviennent plus éclairées sur les questions de justice sociale, sur la quantité de formation qu’elles ont dispensée à leur personnel. C’est vraiment fabuleux de voir autant d’entreprises se diriger vers DEI (diversité, équité et inclusion) et donner à ces gens une place à la table.

Mais nous nous asseyons dans un espace où nous devons apprendre à nos élèves à naviguer dans ces deux mondes et à pouvoir parler [corporate] langue, tout en déplaçant l’aiguille et en ayant un impact.

Les entreprises technologiques continuent de lutter pour augmenter le nombre de femmes et de groupes sous-représentés. (Image Statista)

.: Pouvez-vous en dire un peu plus? Où est le décalage lorsque les employés commencent dans ces entreprises?

Lauren Sato: Les entreprises super progressistes font des choses comme la formation «alliée» en interne. Ils enseignent aux employés à être conscients des micro-agressions et se concentrent sur le renforcement de l’appartenance au sein de leur entreprise. C’est une extrémité du spectre. Et à l’autre bout du spectre, ils se concentrent uniquement sur les RH de type pain et beurre, et ils n’ont pas fait grand-chose avec cette formation interne.

Nous travaillons avec des entreprises sur l’ensemble de ce spectre. Selon l’endroit où nos étudiants vont, ils vont dans un espace, peut-être, où il y a un groupe de ressources d’employés «femmes noires dans la technologie», ou peut-être qu’ils vont dans un espace où ils sont littéralement la seule personne de couleur et entreprise commence tout juste à penser à se diversifier.

.: Quels sont certains des changements les plus significatifs que vous avez vus dans l’amélioration de la diversité?

Lauren Sato: Il y a un groupe vraiment phénoménal dans la ville appelé 100% Talent (une initiative régionale pour réduire l’écart de salaire entre les sexes). Ils ont fait beaucoup de recherches sur les meilleures pratiques pour augmenter les capitaux propres et ont incité plusieurs entreprises de la ville à s’engager à travailler dans ce sens.

Il y a un autre groupe appelé Hacking HR qui essaie de se concentrer sur le renforcement de l’appartenance et d’apprendre aux gens des RH à ne pas être simplement légaux et conformes.

Si les gens sont exposés à plus de leaders, ils ont plus d’occasions de trouver un leader avec lequel ils peuvent se connecter et se voir.

Un certain nombre de choses que ces deux groupes proposent et accompagnent les entreprises créent des groupes de ressources pour les employés (ERG) – créant des cohortes au sein de l’entreprise de personnes issues d’un certain milieu ou ayant une certaine affinité. Les entreprises qui pensent à la diversité et à l’appartenance créent ces groupes et permettent ensuite à ces groupes d’informer leurs pratiques. Et d’autre part, ils consacrent vraiment une voix de leadership à la diversité, l’équité et l’inclusion, ayant quelqu’un qui a un pouvoir de décision à la table pour influencer la façon dont l’entreprise évolue.

Ce sont deux gros problèmes, et il y a beaucoup de travail autour de l’équité en matière de rémunération. La dernière concerne le mentorat et le fait de s’assurer que tout le monde a un accès et un soutien égaux pour faire progresser sa carrière. Historiquement, il y a eu des modèles de parrainage et de mentorat dans lesquels les gens ont tendance à élever des gens qui se ressemblent.

Des programmes ambitieux pollinisent de manière intentionnelle toutes les fonctions d’une entreprise. Cela permet aux gens de circuler parmi les affectations sur différents projets ou différentes équipes, afin qu’ils soient exposés à différents types de dirigeants. Si les gens sont exposés à plus de leaders, ils ont plus d’occasions de trouver un leader avec lequel ils peuvent se connecter et se voir.

De gauche à droite: Ada ally Alyssa Hursh, l’instructrice Ada Devin Helmgren et la PDG Lauren Sato lors de la récente remise des diplômes. (Photo de Jenny Crooks)

.: Y a-t-il un aspect de l’augmentation de la diversité et de l’équité dans la technologie qui semble le plus difficile?

Lauren Sato: L’élément le plus difficile est le récit qui l’entoure.

J’ai parlé avec les gens du bureau privé de Melinda Gates à Pivotal Ventures il y a quelques années et ils faisaient beaucoup de recherches à ce sujet. Ils intensifiaient leur programme de femmes en technologie et demandaient: où est la plus grande rupture dans le pipeline? Comme, où devrions-nous concentrer nos efforts? Et ils ont dit que c’est littéralement à chaque étape de la naissance à la retraite où nous perdons la diversité des sexes de notre main-d’œuvre. Ce récit rend vraiment, vraiment difficile de générer un sentiment d’efficacité, et de garder les gens engagés et essayant de résoudre un problème.

Je pense vraiment mettre en évidence des histoires où il y a des succès – il est super important de changer ce récit. Tant que les entreprises n’auront pas l’impression que quelque chose peut être fait, elles seront réticentes à s’engager pour la première fois ou se lasseront de l’effort d’essayer de résoudre le problème.

.: Où avez-vous vu une percée positive?

Lauren Sato: Notre cohorte de gens chez Amazon est vraiment un gros problème, un sous-ensemble vraiment démontrable de leur base d’employés (les diplômés d’Ada comptent environ 48 employés). Mais je dirais encore plus à Indeed (le moteur de recherche d’emploi) où je pense que nous avons 30 à 40 alun. Nous commençons à voir ces cohortes d’anciens élèves qui ont vraiment eu un impact, où les entreprises les écoutent, elles leur demandent ce qu’il faut pour les aider à se sentir comme elles appartiennent. C’est phénoménal.

Ce qui a été le plus époustouflant pour moi, c’est que nous avons eu notre diplôme le 7 janvier sur 47 étudiants et 45 d’entre eux avaient déjà accepté des offres d’emploi et la plupart d’entre eux avaient une offre concurrente. Il y a tellement de preuves que cette chose que nous faisons fonctionne et c’est une valeur vraiment démontrable pour l’industrie.

Note de l’éditeur: Le financement de la série Impact de . est fourni par la Fondation de la famille Singh à l’appui du journalisme de service public. Les éditeurs et reporters de . opèrent indépendamment et conservent un contrôle éditorial complet sur le contenu.