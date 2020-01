Le nouveau personnage d’Apex Legends Saison 4, Forge, est maintenant mort dans le jeu

Whelp, qu’est-ce que tu sais? Forge est morte. Après avoir laissé entendre que Revenant serait le prochain personnage jouable dans Apex Legends, Respawn a gâché les attentes des fans en annonçant que Forge serait le nouveau personnage de la saison 4: Assimilation. Maintenant, le développeur est de retour – en demandant à Revenant de tuer Forge.

Vous pouvez voir l’acte en cours dans la vidéo ci-dessous. Il s’agit d’une interview télévisée avec James “The Forge” McCormick, qui se termine avec Revenant se faufilant sur la future légende et le poignardant dans le dos. Bien que la vidéo laisse le destin global de Forge et de Revenant dans les airs – elle se termine avant de confirmer réellement si Forge est mort ou si Revenant a été capturé – vous pouvez trouver la preuve de ce qui s’est passé ensuite dans Apex Legends lui-même.

Alors que certains pensent qu’il n’est pas prêt pour les Jeux, James “The Forge” McCormick est convaincu que ses gantelets Shatter et le soutien complet de Hammond Robotics l’aideront à faire sa marque dans l’arène. Ne manquez pas cet épisode spécial de “Up Close and Personal with Lisa Stone”. pic.twitter.com/pYQiSJqZ5K

– Outlands Television (@PlayApex) 27 janvier 2020

La semaine dernière, World’s Edge a changé en préparation de l’arrivée de Forge. Des panneaux ont été installés annonçant l’ajout de nouvelles structures à l’arène, un ensemble de caméras a été construit pour l’interview de Forge et une grille dans le sol de Sorting Factory a été retirée, ce qui implique que quelqu’un d’autre a réussi à se faufiler sur le carte en vue de l’arrivée de Forge.

Maintenant que l’interview a été diffusée, le plateau vidéo a été détruit, et il y a maintenant un deathbox à l’endroit où Forge était assis. Vous pouvez piller le Deathbox pour voir un message spécial dans le jeu qui propose un éloge funèbre pour Forge.

Vous pouvez trouver le Deathbox de Forge dans Sorting Factory.

En voyant le message, vous déverrouillez un charme spécial sur le thème de Forge que vous pouvez équiper avec n’importe laquelle de vos armes. Donc, dans la bande-annonce et dans le jeu, tous les signes indiquent que Forge est mort. Cela signifie probablement que Revenant – qui a été laissé entendre comme la prochaine légende depuis Fight or Fright – sera le nouveau personnage ajouté dans la saison 4. Respawn ne l’a pas encore confirmé, mais maintenant tous les signes pointent vers Revenant.

Apex Legends Saison 4: Assimilation ajoutera un tout nouveau fusil de sniper au jeu et ramènera la carte préférée des fans de Kings Canyon. L’assimilation apporte également plusieurs modifications au fonctionnement du mode classé et ajuste également le système d’assistance afin qu’il soit plus facile de gagner des points en aidant vos coéquipiers à tuer des adversaires. Nous avons compilé tout ce que nous savons sur l’Assimilation jusqu’à présent, bien que Respawn soit susceptible d’annoncer quelques détails supplémentaires dans la semaine à venir – nous n’avons toujours pas de confirmation officielle que Forge est mort mort (peut-être que Hammond Robotics cache simplement le fait qu’il a survécu) et que Revenant est le prochain personnage jouable.

Apex Legends est actuellement au milieu des derniers jours de la saison 3: Meltdown – qui se termine avec Grand Soirée Arcade, un événement en jeu qui offrait sept nouveaux modes de jeu et de nouveaux skins d’armes et de personnages rares et légendaires. Meltdown se termine officiellement le 3 février, la saison 4: assimilation commençant le lendemain – l’anniversaire de l’annonce et de la sortie d’Apex Legends.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.