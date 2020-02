Le nouveau président de Fred Hutch sur la lutte contre le cancer et le rôle central de l’industrie technologique – .

Le Dr Thomas Lynch à Seattle lundi, son premier jour en tant que nouveau président et directeur du Fred Hutchinson Cancer Research Center. (Photo . / Todd Bishop)

Le Dr Thomas Lynch est dans sa première semaine en tant que nouveau chef du Fred Hutchinson Cancer Research Center, mais il a déjà un plan en quatre points pour guider l’institut de Seattle dans sa quête pour traiter et finalement guérir le cancer.

Étant donné sa nouvelle maison, au milieu de l’un des pôles technologiques les plus en vogue du pays, ce n’est pas un hasard si l’un de ces points implique fortement l’industrie de la technologie.

“L’intersection entre la technologie et les données et la science est quelque chose que nous sommes vraiment bien placés pour être en mesure de comprendre et d’exploiter ici dans l’écosystème de Seattle”, a déclaré Lynch dans une interview avec . cette semaine. Il a cité la quête «d’examiner de très grands ensembles de données de dossiers médicaux électroniques, de données génomiques, de données protéomiques et de commencer à comprendre qui est atteint du cancer et pourquoi l’obtient-on».

Par exemple, Fred Hutch collabore actuellement avec Amazon pour extraire et décoder les dossiers médicaux en utilisant l’intelligence artificielle et réduire le temps de traitement nécessaire pour analyser le microbiome. Il s’associe à Microsoft dans le cadre d’un programme de découverte de données dans le nord-ouest du Pacifique et d’une nouvelle initiative de 40 millions de dollars pour relever les défis de santé mondiaux liés à l’IA. Une collaboration avec Pattern Computer pour analyser les variations génétiques est un exemple du travail de l’institut avec de plus petites entreprises technologiques.

Le Dr Lynch, médecin et scientifique chevronné, est le sixième président en 44 ans d’histoire de l’institut de recherche sur le cancer de Seattle, qui emploie plus de 3 000 personnes et est classé premier dans le financement des National Institutes of Health parmi toutes les recherches indépendantes américaines. centres.

Il est un scientifique et oncologue qui faisait partie de la première équipe de recherche à découvrir comment des thérapies ciblées pouvaient aider les patients atteints de cancer du poumon avec une mutation génétique spécifique. Lynch était plus récemment directeur scientifique en chef de Bristol-Myers Squibb. Auparavant, il a occupé des postes de direction en tant que PDG de la Massachusetts General Physicians Organization, directeur du Yale Cancer Center, médecin en chef au Yale’s Smilow Cancer Hospital, chef de l’hématologie-oncologie au Massachusetts General Hospital et professeur de médecine à la Harvard Medical School .

Todd Bishop: Vous avez dit dans l’annonce que vous deveniez le nouveau président de Fred Hutch que dès que vous avez vu l’ouverture, vous saviez que c’était là que vous vouliez être. Voilà ce que tu voulais faire. Pourquoi?

Dr Lynch: L’excitation de ce qui se passe à Seattle et au Hutch en termes de cancer, en termes de technologie, en termes de la façon dont nous faisons avancer la société dans ce type d’intégration, c’est un endroit dynamique. Toute ma carrière a été consacrée à l’approche du cancer, du traitement du cancer à la prévention du cancer, à la compréhension des populations de personnes atteintes du cancer et à la manière de mieux le comprendre. Et je ne pouvais pas penser à un meilleur endroit que le Hutch. La combinaison d’un accent mis sur la prévention du cancer, ainsi que l’intégration de la compréhension de la façon dont les virus et les espèces microbiennes peuvent influer sur le cancer, plus l’accent mis sur le traitement du cancer, avec le fait que c’est le lieu de naissance de la greffe de moelle osseuse et le domicile de l’immunothérapie cellulaire . C’est juste un endroit extraordinaire et l’opportunité ici est parfaite.

TB: Entre autres choses, vous êtes un scientifique et un oncologue. Vous faisiez partie de la première équipe de recherche à découvrir comment des thérapies ciblées pouvaient aider les patients atteints de cancer du poumon avec une mutation génétique spécifique. Et je veux parler en partie du rôle que joueront les gènes, et en particulier de l’analyse génétique. Mais plus récemment, vous étiez le directeur scientifique de Bristol Myers Squibb. Je suis curieux, après votre carrière dans la recherche et le monde universitaire, quelle perspective vous apportez de Bristol Myers Squibb à ce nouveau rôle et comment ce travail a changé votre point de vue, le cas échéant, de l’ensemble de la sphère de la recherche sur le cancer.

La façon dont le cancer va être vaincu, c’est un écosystème. C’est un grand nombre de personnes venant de différents secteurs.

Dr Lynch: L’une des raisons pour lesquelles j’ai vraiment apprécié mon séjour à Bristol Myers Squibb est que la façon dont le cancer sera vaincu, c’est un écosystème. C’est un grand nombre de personnes venant de différents secteurs. Et vous avez besoin de médecins capables de délivrer une thérapie et nous pouvons également faire des observations importantes sur les types de maladies que nous avons. Vous avez besoin de scientifiques fondamentaux qui travaillent dans des laboratoires comme le Hutch, qui découvrent pourquoi les cancers se produisent.

Et puis vous avez besoin de personnes qui développent des médicaments et des traitements basés sur ces connaissances scientifiques. Et certains d’entre eux sont des biotechnologies. Et l’une des choses au Hutch dont nous sommes très fiers, c’est que nous avons eu environ 40 biotechnologies issues de la science au Hutch, où de nouvelles thérapies sont basées sur certaines des choses qui se sont passées là-bas. Mais alors, les grandes sociétés pharmaceutiques peuvent prendre les conclusions des petites biotechnologies et des laboratoires au sein des grandes sociétés pharmaceutiques et créer des médicaments et créer des produits. Donc, cette exposition à moi était inestimable pour comprendre à quel point il est crucial d’apporter de nouveaux médicaments aux patients.

Cependant, je pense qu’au cœur de l’écosystème du cancer se trouve le centre de cancérologie complet, comme le Hutch. Et le Hutch est l’un des quelque 45 centres de cancérologie complets aux États-Unis, et je pense que c’est le meilleur.

C’est un centre de recherche indépendant, mais je pense qu’il est important de se souvenir de nos partenaires importants qui font partie du consortium. L’Université de Washington est donc un système universitaire et hospitalier fantastique. Ils sont extrêmement importants en tant que partenaire. L’hôpital pour enfants de Seattle, extrêmement important en tant que partenaire du Hutch. Et ensemble, les trois institutions ont formé la Seattle Cancer Care Alliance. Bien que le Hutch soit un institut indépendant de recherche sur le cancer, je pense qu’il est également important de savoir que nous abordons le cancer en utilisant de nombreux autres partenaires clés ici à Seattle.

TB: Vous avez mentionné les retombées et il y en a eu beaucoup de remarquables du Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson, comme Adaptive Biotechnologies, Juno Therapeutics. Comme vous l’avez dit, la liste est longue. Pouvez-vous expliquer l’importance, l’importance de développer des thérapies et des technologies qui peuvent être déclinées dans d’autres entreprises?

Dr Lynch: Eh bien, je pense que si vous regardez le modèle de la façon dont nous développons de nouveaux produits maintenant, je pense que cela change. Je pense que les produits sont maintenant souvent découverts dans le milieu universitaire par des scientifiques qui ne sont pas contraints. L’une des choses que j’aime dans le Hutch, c’est l’indépendance de la faculté. L’idée que les scientifiques viennent travailler tous les jours au Hutch ne vient pas avec un programme qui est dicté par les actionnaires. Ils viennent travailler avec un programme basé sur la science et la connaissance.

Cependant, une fois que vous avez trouvé une piste qui peut devenir un médicament potentiel, le type de ressources ciblées que la biotechnologie peut apporter devient vraiment important. Et vous avez deux options. Vous pouvez soit démarrer une biotechnologie et développer cette technologie, soit accorder cette licence à une plus grande entreprise pharmaceutique. Je pense que l’une des choses que nous voyons dans le monde du développement de médicaments est de plus en plus, les bonnes idées vont des universités à la biotechnologie, puis de la biotechnologie à la grande pharma à mesure que les choses évoluent.

Cela ne signifie pas qu’il doit toujours en être ainsi, mais je dis simplement que je pense que nous constatons que ce modèle est beaucoup plus susceptible de produire de nouveaux médicaments. Il permet aux personnes qui souhaitent investir plus tôt dans une biotechnologie d’apporter rapidement des fonds et des ressources pour pouvoir développer ces idées plus rapidement. Et donc, je pense qu’il y a un gros avantage en termes de rapidité et d’apport de capitaux pour pouvoir prendre ces décisions et savoir si l’idée du laboratoire fonctionne vraiment chez les patients ou a le potentiel de fonctionner chez les patients.

TB: Je cherchais dans les états financiers de Fred Hutch et une chose m’a vraiment frappé: en 2014, un pour cent et demi des revenus provenaient des redevances et cinq ans plus tard, juste cette dernière année en 2019, 10% des revenus provenait de licences IP. Donc dans la même catégorie générale. Quel rôle voyez-vous les startups, les investissements technologiques, votre participation en tant que Fred Hutch dans les spin-offs jouant dans la croissance globale de l’institution et la recherche de remèdes contre le cancer?

Les licences continueront d’être un endroit très important pour les centres de cancérologie du pays afin de diversifier leur base de financement.

Dr Lynch: Les licences continueront d’être un endroit très important pour les centres de cancérologie du pays afin de diversifier leur base de financement. Le financement de la recherche du National Cancer Institute et des National Institutes of Health est extrêmement important. Et le Hutch, comme vous l’avez mentionné plus tôt dans l’interview, le Hutch est le principal institut de recherche indépendant et indépendant en termes de financement des NIH. C’est très important. Et puis, il y aura d’autres sources de revenus, la philanthropie et la générosité des patients et des gens de la communauté. Vraiment important pour l’institut.

Mais lorsque vous pensez à d’autres sources, l’octroi de licences devient un endroit très naturel pour rechercher des moyens de soutenir nos recherches et de soutenir la mission de Hutch. Et je pense que c’est quelque chose, ce n’est pas seulement situé ici. Si vous allez à Cambridge et que vous regardez Harvard et le MIT, vous regardez Yale, vous regardez Penn, vous regardez Stanford, vous regardez UCSF. Tous ces endroits travaillent dur pour être en mesure de trouver des moyens de soutenir leur recherche sur le cancer, et cette propriété intellectuelle devient un moyen important de considérer cela comme un moyen de financement.

Je pense que cela indique également la qualité de la recherche qui se produit lorsque vous avez une communauté de capital-risque et une communauté d’investissement qui sont en mesure de voir la valeur de la recherche très précoce qui sort de Hutch.

TB: Votre prédécesseur en tant que président de Fred Hutch, le Dr Gary Gilliland, a fait une audacieuse proclamation il y a environ cinq ans qu’il croyait que, dans les 10 prochaines années à partir de ce moment-là, donc dans cinq ans, il y aurait des thérapies, sinon des guérisons, pour la plupart, sinon la totalité, des formes de cancer. Et cela a attiré beaucoup d’attention à l’époque. Je sais que vous avez également parlé publiquement de la possibilité de guérir le cancer de notre vivant. Donnez-nous un état de l’union sur la lutte contre le cancer.

Dr Lynch: Donc je dirais ceci, je pense que Gary avait raison. Je pense qu’il y a maintenant des cancers qui sont guérissables en 2025 ou qui sont guérissables en 2020 qui n’étaient pas guérissables en 2015. Quand j’ai pris la direction du Yale Cancer Center en 2009, j’ai parlé de guérir le cancer en 2020. Et je pense qu’il y a des cancers qui sont guérissables aujourd’hui qui n’étaient pas quand j’ai commencé en 2009. Je sais que quand j’ai commencé à Yale. Et je pense que Gary avait raison de dire la même chose.

Et je maintiendrai que d’ici 2025 et 2030, il doit y avoir plus de types de cancer que nous guérissons. Cela ne signifie pas que nous allons guérir tous les types de cancer d’ici 2025 ou 2030, mais nous devons progresser dans un certain nombre de cancers différents.

Une des choses qui me semble vraiment importante pour le Hutch, et pas seulement pour le Hutch, mais je dirais que le cancer américain en général, est ce concept d’urgence. D’accord? Il y a des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer chaque jour qui ont besoin d’espoir et qui ont besoin d’options, et c’est pour cela qu’un centre de cancérologie est là. C’est pour cela que le Hutch est là. «Les cures commencent ici» n’est pas seulement un logo d’entreprise. C’est en fait vrai. Et si vous pensez aux personnes atteintes de lymphome ou aux personnes atteintes de leucémie, elles sont vivantes aujourd’hui à cause des choses qui se sont passées au Hutch. Et donc, je pense qu’apporter ce sentiment d’urgence aux tumeurs solides, je pense que c’est incroyablement important.

TB: Souvent, dans les cas de lymphome et d’autres cancers du sang, l’immunothérapie a bien fonctionné et c’est en partie à cause des caractéristiques de ces cancers. Vous pouvez essentiellement prendre les globules rouges – corrigez-moi si je me trompe, je ne suis pas un scientifique – mais prenez les cellules T, reprogrammez-les et essentiellement remettez-les en place de manière à ce que les cellules qui irait normalement après une maladie à la place irait après le cancer. Mais comme vous l’avez dit, les tumeurs solides ont été beaucoup plus difficiles. C’est en partie votre spécialité. Quel est le pronostic là-bas?

Dr Lynch: Je dirais donc que les tumeurs solides sont ma spécialité, et je pense que je suis impatient de travailler avec les gens de Hutch. … Il y a deux gros problèmes que je dirais en ce moment avec la thérapie cellulaire pour les tumeurs solides. La première est que nous voulons avoir une approche de thérapie cellulaire qui peut être utilisée sur plus d’un patient, ce que nous appellerions une thérapie allogénique à cellules T. Cela va devenir incroyablement important.

Je pense que le deuxième élément clé est de comprendre quelles sont les cibles spécifiques sur la cellule cancéreuse d’une tumeur solide que vous pouvez rechercher, ce qui la distinguerait des tumeurs normales. Je veux dire, l’une des raisons pour lesquelles cela a réussi dans les leucémies, les lymphomes et même dans les myélomes, c’est qu’ils ont des antigènes à leur surface qui permettent aux cellules T de les poursuivre, en particulier.

La bonne nouvelle, c’est que je pense que nous commençons à avoir un aperçu de ce que cela pourrait aimer. Et au Hutch, plus de la moitié de nos essais que nous commençons actuellement dans les thérapies cellulaires concernent des patients atteints d’une tumeur solide. Maintenant, il y a d’énormes problèmes d’ingénierie qui doivent être surmontés pour savoir comment libérer le système immunitaire en toute sécurité. Parce que si vous libérez le système immunitaire contre un antigène qui est présent dans tout le corps sur d’autres tissus normaux, comme les cellules pulmonaires ou les cellules hépatiques, vous pourriez vous retrouver avec beaucoup d’effets secondaires que vous ne souhaitez pas voir. C’est donc un défi majeur, mais qui doit certainement être relevé.

Quatre domaines de concentration initiaux

TB: Est-ce l’un des ingrédients clés de l’effort plus large visant à guérir les cancers de toutes formes, l’effort de prendre une immunothérapie et de l’appliquer aux tumeurs solides?

Dr Lynch: Absolument. On m’a beaucoup demandé le dernier jour, c’est mon premier jour au Hutch. Et on m’a beaucoup demandé aujourd’hui, que voulez-vous faire ici? Et je dirais qu’il y a quatre domaines que je veux vraiment examiner.

Tout d’abord, je veux examiner cette question de l’immunothérapie. The Hutch est le leader mondial de l’immunothérapie. Comment pouvons-nous faire en sorte que les patients atteints de tumeurs solides puissent en bénéficier, et comment faire en sorte que davantage de personnes que nous voyons actuellement en thérapie puissent en bénéficier qu’aujourd’hui.

Je pense que le deuxième élément clé est cette idée de la médecine de précision. Et vous y avez fait allusion plus tôt, cette question des gènes et de la compréhension des gènes et de leur impact sur le cancer. Je pense que nous allons continuer à trouver des gènes et des schémas d’anomalies génétiques qui pourraient expliquer les voies que nous pouvons suivre dans le cancer. Ça va être une partie importante. J’appelle cela l’oncologie de précision et être capable de mieux comprendre le cancer d’un patient lorsqu’il est diagnostiqué.

Troisièmement, nous avons mentionné plus haut l’importance des virus et des agents microbiens et leur impact sur le développement du cancer et la prédisposition à développer un cancer, afin que nous puissions mieux prévenir ou faire mieux fonctionner la détection précoce dans ce contexte.

Et puis, enfin, étant à Seattle, l’intersection entre la technologie et les données et la science est quelque chose que nous sommes vraiment bien placés pour être en mesure de comprendre et d’exploiter ici dans l’écosystème de Seattle. The Hutch a de nombreux programmes que nous menons avec Amazon et avec Microsoft et avec d’autres petites entreprises de la région, essayant vraiment de regarder, y a-t-il des moyens que nous pouvons examiner de très grands ensembles de données de dossiers médicaux électroniques, de données génomiques , les données protéomiques et commencer à comprendre qui est atteint du cancer et pourquoi le contracte-t-il.

TB: Matt McIlwain du Madrona Venture Group est le président du conseil d’administration du Fred Hutchinson Cancer Research Center, et Satya Nadella, le PDG de Microsoft, fait également partie de votre conseil d’administration. Il est donc naturel que vous voyiez des intersections avec la technologie ici dans la région de Seattle. Quels types de façons pourriez-vous travailler différemment avec la technologie et l’industrie de la technologie pour élargir ces types de partenariats et accélérer ce type d’innovation?

Dr Lynch: Je pense donc que c’est une excellente question. Je pense que l’une des choses formidables est que vous voulez créer des équipes. Vous souhaitez constituer des équipes réunissant scientifiques, médecins et ingénieurs. Et c’est intéressant, je parlais à un de mes amis qui a lancé une entreprise technologique qui est sous l’influence des données et de la médecine. Et il m’a dit, a-t-il dit, la seule chose qui lui a tellement impressionné dans son entreprise, c’est comment les ingénieurs commencent vraiment à briller lorsqu’ils commencent à réaliser l’impact que leur compréhension du codage peut avoir sur les patients, et que cela fait vraiment pour un partenariat incroyable entre un ingénieur, un médecin et un scientifique. Et nous pensons que ce sera quelque chose que nous allons évidemment examiner.

Je pense que l’une des choses auxquelles vous voulez faire attention, et je dois faire très attention à la façon dont je dis cela, c’est de réaliser que cela prendra un peu de temps. Par exemple, nous examinons maintenant l’intelligence artificielle et la recherche sur le cancer grâce à l’IA et tout est-il encore là? Je pense qu’il nous faudra encore un peu de temps pour pouvoir appliquer certains de ces outils afin d’obtenir ces réponses, mais je ne pouvais pas penser à un meilleur endroit pour essayer d’y arriver.

TB: Cela va dans les deux sens dans un marché comme Seattle. Vous avez l’existence d’entreprises de haute technologie, mais vous avez également la concurrence pour les talents parmi les ingénieurs. Et puis, bien sûr, les médecins et les chercheurs. Comment attirer et retenir les meilleurs talents dans ces deux domaines, car vous avez l’un des emplois les plus difficiles sur les deux fronts?

Dr Lynch: Eh bien, je dirais ceci. Je pense que votre point sur le talent est extrêmement important. Je dirais ça. Je pense que les gens veulent être des endroits où la culture est géniale. Ils veulent être des endroits où la mission est réelle, où l’énergie est élevée et, avouons-le, la vie est courte et les gens veulent profiter de leur travail et avoir un sens à leur travail. Je ne pourrais pas imaginer un meilleur endroit où être que le Hutch pour donner du sens à votre travail.

Une quête à vie

TB: Vous avez eu une longue carrière dans ce domaine, mais cela remonte en fait à votre enfance, non?

Dr Lynch: Oui, oui.

TB: Racontez cette histoire si vous le voulez.

Dr Lynch: J’ai grandi à Hackensack, New Jersey, et mon père était un hématologue, un médecin du sang, l’un des premiers médecins du sang aux États-Unis. Et il était en fait l’un des premiers du New Jersey, c’est sûr. Et à l’époque, son bureau était attaché à notre maison. Et ça a l’air un peu fou, mais quand j’étais petit, je me souviens avoir joué dans la cour et avoir vu des patients entrer dans son bureau.

Et je me souviens qu’il m’a dit, il a dit: «Tommy», il a dit: «Ces patients atteints de leucémie» et il a dit: «Je ne peux pas faire grand-chose». Il a dit: «La plupart de mes patients atteints de leucémie, «En fait, tous ses patients atteints de leucémie mourraient de leur maladie. Et cela incluait les enfants, cela incluait les jeunes adultes, ainsi que les patients adultes. Et nous sommes allés si loin dans le traitement de la leucémie au cours de sa carrière, et certainement au cours de ma vie également. C’est donc quelque chose que je dirais, je suis resté dans l’entreprise familiale dans une certaine mesure.

TB: Dans quelle mesure votre père a-t-il inspiré cela?

Dr. Lynch: Donc je pense qu’il l’a fait. Je pense que je savais depuis le début que je voulais devenir médecin. C’était quelque chose que dans ma famille, je savais que c’était quelque chose qui me motivait. Et je pense, a-t-il dit bien sûr, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il a dit, quel que soit le type de médicament que vous vouliez faire, mais il était extrêmement favorable, tout comme le reste de ma famille.

Et je pense que l’une des choses, bien que ce soit intéressant, c’est que, vous l’avez mentionné, l’une des choses qui m’intéresse, c’est que je veux m’assurer au Hutch et à l’UW que nous recrutons des gens en médecine qui pourraient ne pas avoir avait cet avantage que j’avais de grandir dans une famille médicale. Je pense que l’un de nos problèmes en médecine est que 30% ou 35% des gens, j’ai une fille qui est à l’école de médecine, mais 35% des gens qui deviennent médecins viennent de familles médicales.

Pour pouvoir guérir le cancer, cela ne se produira pas uniquement avec deux médecins dans une pièce ensemble, ou deux scientifiques dans une pièce ensemble, ou deux personnes de données dans une pièce ensemble. Cela va venir de six à huit personnes, avec tous ces horizons différents travaillant ensemble.

Et je pense que nous avons énormément de talents qui nous manquent car ils ne viennent pas de familles médicales et ils ne connaissent pas les étapes nécessaires pour y arriver. Et je pense que lorsque vous envisagez d’essayer d’accroître la diversité des personnes qui deviennent médecins, nous, en tant que société, devons faire mieux. Et je peux vous dire que quelque chose que nous sommes très dévoués au Hutch augmente la diversité de notre effectif de médecins, de notre personnel d’ingénierie et, certainement, de notre personnel scientifique.

TB: Souvent, lorsque nous nous asseyons avec des dirigeants de grandes institutions, nous parlons de concurrents, mais votre concurrent à bien des égards est l’ennemi ultime, le cancer. Évidemment, vous êtes en concurrence avec d’autres institutions pour le financement, mais qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une carrière dans le cancer, et comment décririez-vous cela comme quelque chose que vous essayez de combattre au quotidien?

Dr Lynch: Je pense donc que c’est une grande question, à propos de l’idée que le cancer soit le compétiteur ultime. Je dirais que la seule chose qui m’a attiré, ce sont les problèmes difficiles. D’accord? Et quand j’ai commencé le cancer, j’ai dû décider du type de cancer qui m’intéressait le plus. Et j’ai choisi le cancer du poumon. Et la raison pour laquelle j’ai choisi le cancer du poumon, c’est parce que c’était la principale cause de décès par cancer aux États-Unis. Est toujours la principale cause de décès par cancer aux États-Unis.

Et je voulais faire quelque chose là où personne d’autre n’était. Je voulais entrer dans quelque chose qui est relativement inexploité en tant que domaine. Maintenant, nous avons fait beaucoup de progrès dans le cancer du poumon, mais il reste encore beaucoup de progrès à faire pour changer l’issue de cette maladie. Et donc, je pense que travailler sur des problèmes difficiles est particulièrement gratifiant. Et c’est l’une des choses qui m’ont poussé.

TB: Il y a donc eu des progrès, comme vous l’avez dit, surtout depuis les jours où vous regardiez les patients de votre père entrer dans le bureau qui y est attaché. L’American Association of Cancer Research rapporte que le taux de mortalité par cancer global ajusté selon l’âge aux États-Unis a diminué de 27% de 1991 à 2016. Cela représente donc environ 2,6 millions de décès par cancer évités. Pourtant, il semble que sur la base des tendances de la population mondiale, cette menace soit plus grande que jamais. Comment voyez-vous cela aujourd’hui?

Dr Lynch: Eh bien, je dirais deux choses. Donc, deux ou trois choses. Donc, tout d’abord, je pense que l’une des décisions politiques dont nous pouvons être très heureux et qui a permis de réduire les décès par cancer est l’accent mis sur l’arrêt du tabagisme. L’arrêt du tabac est donc très important. Comprendre d’autres comportements de prévention, extrêmement important. L’une des choses dont je suis très fier au Hutch est l’accent mis sur la prévention du cancer et l’épidémiologie, à la fois en termes de personnes que nous devrions dépister plus tôt et peut-être dépister différemment pour l’émergence de cancers précoces, mais aussi comment pouvons-nous inculquer des comportements qui pourrait réduire le risque de développer un cancer sur la route.

Je pense donc que c’est aussi extrêmement important comme moyen de contrôler le cancer. Il ne s’agit pas seulement de proposer des traitements que vous pourrez utiliser plus tard au stade d’une maladie. Un autre bon exemple est de comprendre le rôle que jouent les virus et les vaccinations contre les virus. Ainsi, toute l’histoire du VPH et l’avènement du vaccin contre le VPH empêcheront les hommes et les femmes de développer certains cancers liés au VPH. Et donc, ce genre de choses, je pense, fera une grande différence dans ce que nous faisons maintenant.

Maintenant que vous avez posé la question, le cancer n’est-il pas encore un fléau majeur? C’est un fléau majeur. Et je dirais que l’une des choses, l’une des raisons, c’est le vieillissement de notre population. Et le cancer reste une maladie des personnes âgées. Et l’âge moyen des patients atteints de cancer aux États-Unis est d’environ 69 à 72 ans, c’est donc toujours une maladie du vieillissement. Alors que la population vieillit, le nombre total de cancers reste important.

TB: Que dites-vous à quelqu’un quand il dit, quand le cancer sera-t-il guéri et comment cela se produira-t-il?

Dr Lynch: Je pense que l’un des problèmes est que ce n’est pas seulement une maladie. Le cancer n’est pas seulement une maladie. Le cancer est des centaines de maladies définies par des anomalies génétiques uniques dans le cancer, ainsi que par des différences entre les patients en termes de la façon dont chacun de nous a son système immunitaire et sa capacité à reconnaître les cellules étrangères. Je pense donc que nous sommes beaucoup plus loin et tellement plus proches que nous ne l’étions en termes de lutte contre le cancer et de compréhension du cancer il y a 20 ans.

Si vous pensez au fait que nous pouvons maintenant séquencer le génome d’une cellule cancéreuse et que nous pouvons le faire en environ deux jours, trois jours pour pouvoir obtenir une réponse. Deuxièmement, nous pouvons éditer incroyablement bien les génomes, et je pense que c’est vraiment important. Et enfin, certains travaux en cours à Hutch et dans d’autres grands centres en termes de compréhension de la biologie structurale, nous sommes en mesure d’examiner ces protéines mutées et de comprendre à quoi elles ressemblent et de trouver des moyens d’essayer de fabriquer des médicaments contre ceux qui sont vraiment importants.

Et donc, je pense que ces types de développements se sont accélérés là où nous en sommes dans la recherche sur le cancer et nous rapprochent. J’aurais cependant tort de dire que le cancer sera complètement guéri d’ici cinq à sept à dix ans. Je pense que cela arrivera. Je pense juste que ça va prendre un peu de temps, étant donné la complexité du cancer lui-même.

Et une fois que nous aurons enfin guéri le cancer, nous examinerons les maladies virales, qui continueront de poser problème, car elles peuvent muter et changer. Et nous voyons cela avec le coronavirus de Wuhan en ce moment en termes de ce qui peut se produire lorsque les virus changent. Je dis juste cela pour souligner l’importance de la virologie pour Hutch. Nous avons un très grand groupe qui travaille sur différents types de virus, non seulement le VIH, mais aussi d’autres types de virus.

Recul du vaccin contre le VIH

TB: Il y avait juste une nouvelle histoire aujourd’hui à propos d’un essai de vaccin contre le VIH que la Hutch et la Fondation Gates coordonnaient et qui a été interrompu parce qu’il s’était avéré inefficace. Je sais que vous êtes au premier jour au travail, littéralement, mais dans quelle mesure pouvez-vous y remédier et y a-t-il des leçons à en tirer?

Dr Lynch: C’est un point important, c’est le numéro un, vous devez vous rappeler que le Hutch est l’un des principaux centres de recherche sur le VIH dans le monde. Et nous nous sommes engagés à rechercher des vaccins contre le VIH. Maintenant, ce que nous savons sur le VIH, c’est que le VIH est une maladie où nous avons des médicaments, des médicaments antirétroviraux qui peuvent certainement contrôler la maladie. D’accord? Mais nous n’avons pas été en mesure de montrer que nous pouvons guérir la maladie de manière à permettre à une personne infectée par le VIH de pouvoir prendre des médicaments sans avoir besoin de prendre autre chose ou de l’empêcher de se produire.

Donc, en ce moment, vous envisagez toujours une vie de médicaments pour de très nombreux patients. La grande majorité des patients séropositifs doivent continuer de prendre des médicaments pendant un certain temps. Ce serait formidable de trouver des stratégies vaccinales qui pourraient l’empêcher.

Et donc, je pense que l’une des choses que nous avons essayées était le vaccin contre le VIH qui a été développé entre la Fondation Gates et Hutch. Il n’a pas atteint son point final dans le procès ce matin. Cela ne signifie pas que nous ne continuons pas d’essayer. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas non plus apprendre de cette étude. Et cela ne signifie pas que nous n’allons pas rester incroyablement concentrés avec la même urgence à apporter au VIH que nous apporterions au cancer lui-même.

Il y aura donc des trébuchements. Toutes les approches ne fonctionneront pas et dans le domaine du cancer, il existe de très nombreuses approches qui ne fonctionnent pas. Cela ne veut pas dire que vous n’essayez pas les choses, mais vous voulez en apprendre autant que vous le pouvez, même à partir des études qui ne fonctionnent pas. Parfois, vous apprenez les éléments clés qui mènent à la réussite de la prochaine étude.

TB: Liant quelques éléments ensemble, Dr Gilliland, quand il a fait ce commentaire sur la guérison du cancer ou la recherche de thérapies dans les 10 ans, une critique était que le financement de toutes les formes serait attiré par ce genre de déclaration et les gens pensaient qu’il pourrait exagérer il. Je suppose que deux ou trois choses différentes ici. Comment conciliez-vous le besoin d’être optimiste et pragmatique pour vous assurer que vous dites la vérité, tout en encourageant les donateurs et en trouvant différentes formes de financement?

Dr Lynch: En cela, je reviens à mes racines de médecin. Lorsque j’ai eu une grande pratique au Mass General Hospital à Boston, j’ai pris soin de beaucoup de patients, des milliers de patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules. Et il pourrait y avoir un développement sur le cancer qui pourrait être décrit dans les médias comme une percée. Et je saurais que cela n’allait probablement pas faire de différence pour mes patients. Et je connais les montagnes russes que les gens qui écoutent, ces gens qui écoutent ce podcast qui ont récemment reçu un diagnostic de cancer, qui recherchent des pépites et des colonels qui pourraient les aider dans leur lutte contre leur maladie.

Je pense qu’il est important que nous soyons aussi factuels et clairs que possible. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne devrions pas être optimistes quant à la possibilité de trouver des choses. Et je pense que Gary avait absolument raison de dire qu’il est optimiste. Nous allons trouver des moyens de guérir certains cancers d’ici 2025. Et je ressens la même chose pour 2025 et 2030, que nous allons essayer de trouver des moyens de guérir de plus en plus de cancers à ce stade. Et cela va être important pour nous d’y arriver.

Je pense que tant que le cancer restera une menace majeure pour la santé publique, il y aura toujours beaucoup de gens qui voudront obtenir du financement, tant du point de vue de la philanthropie, que pour pouvoir donner de l’argent à Hutch. Je pense que la philanthropie pour tous les centres de cancérologie dans tout le pays est cruciale. Et regardez quelque chose comme Obliteride, qui est notre grande balade à vélo. Vous n’êtes pas obligé d’être quelqu’un qui donne un bâtiment entier au Hutch, bien que ce soit très bien, mais des gens qui font du vélo et qui collectent des fonds ou des gens qui font des choses dans leur communauté pour aider à soutenir les soins et la recherche sur le cancer. It’s incredibly important in the way we approach this disease.

And I think you just have to be balanced in how you describe it. One of the things that I think allows me to stay balanced as I think about the perspective of my patients and how they would react to a press report based on a paper in Nature that was done using a lung cancer model in mice. And I know that my patients would come in, they’d bring the paper to me just in case I didn’t see it, and I’d have six copies of it in my office the next day. You know, Dr. Lynch, have you seen this? What does it mean for me? And it just, the frustrating thing is it’s years before the finding in mice translates necessarily into outcomes for patients.

TB: Speaking of newspapers, a story in the Boston Globe was pivotal in one of your discoveries. Am I right?

Dr. Lynch: You’re absolutely right. And I think from your perspective, as someone in the science and technology media, you should feel very good that your profession led to this discovery. So this is an interesting story. I was a somewhat younger physician at the MGH at the time. It was back in 2003, 2002, and I was contacted by people who worked at the Mass General Hospital and public affairs. And they called me up and they said, “Tom,” they said, “the holidays are coming up. The Boston Globe always likes to write motivating stories about the holidays and about people’s challenges with health. Do you have any patients who’ve had great examples of great outcomes?” And I had this one patient and her name was Kate Robbins, and she had a fabulous response to this experimental drug that we were using in a clinical trial.

And I told the story to the Globe. They went out and they took her picture. She was on the front page of the paper. And to show you how serendipity can happen, that morning when the paper came out, there was a scientist named Daniel Haber who was in Chestnut Hill, Mass., eating cereal that morning. And he was having his breakfast, and that’s back when there was a paper. Everything wasn’t always on a website, but he actually opened up the paper, read her story, and he had the Eureka moment. Called me up and said, “Tom, I am pretty certain your patient has a mutation in the tyrosine kinase domain of her EGFR gene.” And Dan was 100% right, and that led to development of new therapies for patients with lung cancer.

TB: And this was the genetic mutation that I was referring to earlier.

Dr. Lynch: And that’s the genetic mutation you were referring to earlier. Exactement.

TB: Right, and so, isn’t it amazing how this was something you could have talked about, but instead he read it in the paper about one of your patients.

Dr. Lynch: He read about it in the paper. Ouais.

TB: C’est génial. Any bigger lessons from that, other than talk to the press?

Dr. Lynch: Exactly.

TB: C’est génial. What else should people know about you personally that I haven’t dug up in five-year-old YouTube videos or bios of yourself?

Dr. Lynch: So I’m a very enthusiastic person in terms of thinking about what the future can bring in terms of cancer research. I am passionate about sports. I like to run and bike and play tennis. I love to follow sports teams, which is why I’m delighted to be coming to Seattle. I’m going to hope to make it to the first Seattle Dragons game this weekend, because I like watching sports, like playing sports. And I love Bruce Springsteen.

TB: Well, of course you love Bruce Springsteen.

Dr. Lynch: Of course I do. I’m from Jersey. I mean, come on.

TB: Now wait, I got to ask you, maybe the toughest question that you might answer. Are you a Patriots fan?

Dr. Lynch: D’accord. So, I do like the Patriots. D’accord? And so, I had to think about this. When I get asked this in Seattle, how do I answer this question? So to say I’m not a Patriots fan would be a huge problem for me. It would be denying a important part of who I am, and I love Tom Brady. But what do we have in common? Seattle has a fantastic quarterback in Russell Wilson. Everybody loves Russell Wilson. And Pete Carroll was the coach of both the Seahawks and the Patriots.

TB: There you go. So, okay. I think you’re stretching there, but I will say, you’re totally safe with the Celtics at this point, because there’s no competitor.

Dr. Lynch: There will be. We got to get the Sonics back. D’accord?

TB: Oui.

Dr. Lynch: It’s really important to get the Seattle Supersonics back to Seattle.

TB: I think you’ll find a lot of people agreeing with that point and perhaps not the prior.

Dr. Lynch: Not the prior. D’ACCORD.

TB: What’s the biggest challenge that you’re going to face in this new role at Fred Hutch?

Dr. Lynch: So I think the biggest challenge that we look at is how can we create teams across diseases and centers that work really well together. D’accord? Because I think to be able to cure cancer, it’s not going to happen just with two doctors in a room together, or two scientists in a room together, or two data people in a room together. It’s going to come from six to eight people, with all those different backgrounds working together. And creating high quality, high functioning teams is going to be a big part of what we need to do here at the Hutch, and I would say across cancer research in America today.