Le nouveau produit mystérieux de OnePlus est un robot «Snowbot» capable de tirer des boules de neige à 120 mph – .

Vous savez comment certaines entreprises pensent que c’est une bonne idée que leurs fans achètent des lance-flammes, qui ne sont pas vraiment des lance-flammes mais qui sont vendus comme tels? Eh bien, OnePlus a ses propres astuces marketing intelligentes, et le dernier est un Snowbot qui peut tirer des boules de neige à des vitesses folles jusqu’à 120 miles par heure. C’est tout simplement fou, et tout cela au nom de la science. Eh bien, la science 5G, bien sûr. Vous ne pouvez pas acheter ces appareils – et OnePlus a taquiné que son nouveau produit mystérieux ne serait pas un appareil commercial ou un smartphone. Cependant, vous pourrez piloter ces Snowbots directement depuis votre téléphone.

Les Snowbots font partie d’un programme OnePlus destiné à démontrer les capacités de la connectivité 5G. L’essentiel de cette brillante campagne de marketing est d’utiliser votre téléphone pour contrôler l’un de ces robots lanceurs de boules de neige pour battre l’autre équipe.

Le combat a lieu en Laponie, en Finlande, pendant 70 heures consécutives à partir du 3 mars. Vous devrez vous inscrire en ligne pour vous battre dans cette bataille, et vous devrez ensuite attendre votre tour pour lancer huit boules de neige à des vitesses fulgurantes contre les deux robots de l’autre équipe.

Vous aurez apparemment besoin d’un téléphone OnePlus 5G pour rejoindre le combat, selon l’annonce de OnePlus, bien qu’il ne soit pas clair ce qui se passe si vous tentez de vous inscrire à partir d’un appareil non OnePlus:

Les Snowbots seront exploités via des appareils OnePlus avec un réseau 5G équipé de puissants processeurs Qualcomm Snapdragon, amenés dans la région éloignée de Laponie par l’opérateur finlandais Elisa, permettant à des milliers de membres de la communauté du monde entier de bénéficier d’une connexion hors ligne transparente et sans décalage. une expérience de jeu en ligne comme jamais auparavant.

Vous aurez besoin de 5G ou d’une bonne connexion Wi-Fi pour contrôler les Snowbots. OnePlus organise également un concours sur son forum pour les fans européens de OnePlus, qui peuvent gagner un voyage tout compris en Laponie pour combattre les Snowbots en personne.

Au cas où ce ne serait pas clair à présent, le robot Snowbot est le produit que OnePlus a taquiné dans les vidéos récentes, pas une sorte de nouveau composant de smartphone. Voici un autre aperçu de cet engin 5G:

Quant au OnePlus 8 Pro, la société n’a pas encore dévoilé les plans d’annonce de son prochain téléphone 5G.

Source de l’image: Zach Epstein, .

