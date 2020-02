Le nouveau produit phare Android prend en charge une vitesse de charge sans fil plus rapide que la charge filaire rapide du Galaxy S20 – .

L’épidémie de coronavirus a contraint la GSMA à annuler le plus grand salon mobile de l’année. Le MWC 2020 est officiellement mort, mais ce n’est pas entièrement une mauvaise nouvelle. Comme nous l’avons déjà expliqué, nous serons dans quelques semaines intéressantes en ce qui concerne les nouveaux produits mobiles. Tout ce qui devait être dévoilé au MWC sera annoncé séparément, les vendeurs de smartphones planifiant déjà leurs propres événements de presse. La première annonce s’est déjà produite en ligne en Chine, où Xiaomi a dévoilé le rival du Galaxy S20 que nous attendions tous au MWC. Et la caractéristique la plus surprenante du téléphone est la charge sans fil si rapide qu’elle bat en fait la charge filaire rapide du Galaxy S20.

C’est la série Mi 10, qui comprend deux appareils, le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Les deux appareils ont été annoncés via un événement de presse en ligne uniquement en provenance de Chine, rapporte les développeurs de xda, et ils sont exactement le genre de rivaux du Galaxy S20 que nous attendions d’eux.

Les téléphones présentent la même conception globale en sandwich de verre, avec un écran incurvé perforé à l’avant et un système d’appareil photo à objectifs multiples en bas. L’écran OLED de 6,67 pouces est livré avec une prise en charge du taux de rafraîchissement de 90 Hz, un capteur d’empreintes digitales intégré et un appareil photo perforé de 20 mégapixels. Le modèle Pro bénéficie d’un écran qui prend en charge une luminosité accrue par rapport au Mi 10 classique.

Source de l’image: Xiaomi

Les deux téléphones partagent le même ensemble de spécifications principales. Nous envisageons un processeur Snapdragon 865 avec prise en charge 5G intégrée, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5, jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.0 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, connectivité USB-C et Android 10.

Les téléphones contiennent également des modules de caméra similaires, bien que la caméra principale du Pro ait de meilleures spécifications. Nous envisageons un appareil photo principal de 108 mégapixels pour les deux appareils, le Pro obtenant un objectif 8P par rapport à 7P pour le Mi 10. Le Pro dispose également d’un objectif ultra-large de 20 mégapixels, d’un objectif portrait 12 mégapixels, d’un Téléobjectif 8 mégapixels avec zoom hybride 10x. Le Mi 10 dispose également de trois caméras supplémentaires, y compris des caméras ultra-larges de 13 mégapixels, des macros de 2 mégapixels et des caméras de profondeur de 2 mégapixels.

Source de l’image: Xiaomi

Les deux téléphones prennent en charge la charge filaire rapide, à 30 W pour le Mi Pro et 50 W pour le Mi Pro, et les deux offrent la même expérience de charge sans fil. C’est une charge sans fil de 30 W et une charge sans fil inversée de 10 W. Les Galaxy S20 et S20 + ne prennent en charge que la charge filaire de 27 W, ce qui signifie que les nouveaux téléphones Xiaomi se rechargeraient plus rapidement que deux modèles Galaxy S20 connectés à un chargeur filaire ordinaire. Le S20 Ultra prend en charge la charge filaire de 45 W. En ce qui concerne la taille de la batterie, les Mi 10 et Mi 10 Pro disposent respectivement de 4 780 mAh et 4 500 mAh.

Les téléphones sont déjà disponibles en précommande en Chine, le Mi 10 commençant à 3999 yuans (575 $) pour la version 8 Go / 128 Go et allant jusqu’à 4699 yuans (675 $) pour le modèle 12 Go / 256 Go. Le Pro est plus cher, à partir de 4999 yuans (715 $), la version Pro 12 Go / 512 Go se vendant à 5 999 yuans (860 $).

Xiaomi devait organiser un événement presse à Barcelone le 23 février pour dévoiler les nouveaux téléphones Mi 10, mais il les annoncera à une date ultérieure dans la région.

Source de l’image: Xiaomi

