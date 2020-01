Le nouveau programme d’Apple peut vous faire économiser de l’argent sur un abonnement au gym si vous vous entraînez avec une Apple Watch – .

Apple utilise sa montre connectée pour faire une percée plus profonde dans l’espace de la santé et du bien-être, grâce à un nouveau programme annoncé jeudi appelé «Apple Watch Connected» qui vise à donner à plus d’utilisateurs une raison de s’entraîner au gymnase tout en portant leur Apple Watch . Le programme le fait en travaillant avec des organisations participantes comme Basecamp et Crunch Fitness, qui paieront un pourcentage des frais d’adhésion pour toute personne intégrant l’Apple Watch à ses séances d’entraînement. En échange, les gymnases s’engagent à une variété de choses de leur côté, comme soutenir Apple Pay, implémenter la plate-forme logicielle GymKit d’Apple dans ses machines d’entraînement et offrir aux membres des applications iOS et Apple Watch. Les porteurs d’Apple Watch qui atteignent leurs objectifs de fitness peuvent également obtenir des bonus.

Les membres des gymnases Crunch Fitness peuvent gagner jusqu’à 4 $ par semaine (en crédits de facture) en utilisant leur Apple Watch pour atteindre certains objectifs de remise en forme, et le programme sera lancé dans deux des gymnases de Manhattan de la chaîne cette semaine. “Je suis convaincu que cela aidera la fidélisation des membres et maintiendra les membres actifs et engagés”, a déclaré le PDG de Crunch Signature, Keith Worts, aux journalistes au sujet du programme, qui sera bientôt étendu à plus de ses gymnases.

Autres partenaires de lancement du programme, en plus de Crunch Fitness, dont Orange Theory, YMCA et Basecamp. En plus des réductions mentionnées ci-dessus et de la possibilité d’utiliser Apple Pay pour effectuer des achats, certains membres du gymnase pourront également réserver des cours sur leur Apple Watch, entre autres avantages du programme – ce qui renforce l’idée déjà élevée chez de nombreux peuples. pense que l’Apple Watch peut être un outil indispensable pour promouvoir la santé et le bien-être.

Parmi les autres avantages d’Apple Watch Connected, les membres d’Orange Theory peuvent obtenir des cartes-cadeaux Apple et Nike lorsqu’ils atteignent divers objectifs, tandis que Basecamp donnera aux membres un modèle GPS Apple Watch Series 5, pour lequel ces membres, en échange, s’engagent à suivre trois cours par semaine. pour un an. Autre avantage du programme: les membres n’ont pas besoin d’être au gymnase pour participer. Tant que vous vous entraînez et atteignez vos objectifs de mise en forme, même si c’est à la maison, cela compte pour ce que le programme essaie de faire.

Source de l’image: Marcio Jose Sanchez / AP / Shutterstock

