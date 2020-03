Le nouveau Punchline de Joker rencontre enfin Harley Quinn

Harley Quinn et la nouvelle petite amie du Joker Punchline sont sur le point de se rencontrer pour la toute première fois. DC Comics a publié des images d’aperçu de la première rencontre des deux et surprise, surprise, la conversation devient rapidement physique alors que Harley sort son fidèle maillet et Punchline a un couteau prêt.

DC Comics a présenté la nouvelle petite amie du Joker Punchline un peu avant et après sa première apparition à guichets fermés dans Batman # 89 et Year of the Villain: Hell Arisen # 3. Le personnage a été taquiné pour jouer un rôle important dans la prochaine “ guerre du Joker ”, car l’assassin froid comme la pierre a été décrit comme l’opposé polaire de l’ancien “ partenaire ” du prince clown du crime Harley Quinn. La première rencontre de Punchline et Harley semblait destinée à présenter des feux d’artifice et il s’avère que c’est exactement le cas. DC a confirmé que les deux se croiseraient dans Batman # 92, et nous avons maintenant notre premier aperçu de leur rencontre en face-à-face.

Dans l’aperçu sans texte de Batman # 92 par James Tynion IV, Guillem March et Tomeu Morey, Harley rejoint Catwoman dans les égouts de Gotham alors que Batman et Deathstroke sont pris au milieu d’un des puzzles de Riddler. Les deux héroïnes atteignent finalement Punchline et ses goons au visage de clown et, à en juger par les choses, il semble que Catwoman informe Harley que la femme debout devant elle est la nouvelle petite amie du Joker. Harley Quinn semble la mesurer avant de sortir son maillet en bois et de se balancer à Punchline, qui n’hésite pas à sortir un couteau et à affronter Harley. Il était assez évident d’après l’introduction de Punchline qu’elle et Harley ne s’entendraient pas exactement, mais les deux qui se battent immédiatement lors de leur première rencontre sont carrément parfaits. Punchline peut être plus qu’un nouveau partenaire pour le Joker, mais un nouvel ennemi pour Harley.

Consultez les pages d’aperçu sans texte de Batman # 92 ci-dessous, ainsi que les couvertures de Stanley ‘Artgerm’ Lau et Yasmine Putri.

Batman # 92Écrit par James Tynion IVArt par Guillem March et Tomeu MoreyCover par Yasmine PutriVariant cover par Stanley «Artgerm» Lau Batman sait ce qu’il doit faire, mais pour arrêter l’intrigue, il doit d’abord échapper au piège mortel le plus ingénieux que le Riddler ait jamais imaginé! Pendant ce temps, le chemin de Harley Quinn la mène face à face avec Punchline! Dans les librairies de bandes dessinées le 1er avril 2020.

Joker profilé comme un véritable tueur en série dans la santé mentale criminelle de DC

