Le nouveau réalisateur de Star Wars avait Cameo dans Rise of Skywalker

Le réalisateur J.D.Dillard a fait une apparition Star Wars: The Rise of Skywalker. Dillard est un réalisateur prometteur qui, à ce stade de sa carrière, n’a réalisé que deux longs métrages: Sleight et Sweetheart. Il semble que le réalisateur obtienne bientôt la plus grande opportunité de sa carrière car il a été annoncé il y a quelques jours que Dillard dirigerait un nouveau film Star Wars. Jusqu’à présent, on ne sait pratiquement rien du projet, à l’exception du fait que l’écrivain de Luke Cage, Matt Owens, rédigera le script. Il a également été dit que ce pourrait être le premier film Star Wars à sortir sur Disney +.

Bien que la réalisation d’un film Star Wars soit connue de nombreux réalisateurs, beaucoup d’entre eux sont apparus dans d’autres films Star Wars. Les camées de réalisateurs remontent avant la suite et même la trilogie préquelle. Le retour du réalisateur Jedi, Richard Marquand, est apparu dans son film en 1983, et George Lucas a fait des caméos familiaux dans les trois films préquels avant son apparition dans Star Wars: Épisode III-La vengeance des Sith en 2005. Films Star Wars plus récents ont eu une multitude de camées de célébrités, y compris le réalisateur Gareth Edwards dans Rogue One: A Star Wars Story et Star Wars: The Last Jedi. J.J. Abrams s’est même amusé en exprimant le droïde Dio dans The Rise of Skywalker. Il semble maintenant que le camée de Dillard dans la finale de la saga Skywalker ait été révélé.

Cinemablend a récemment souligné que Dillard a un crédit en tant que FN-1226 dans Star Wars: The Rise of Skywalker, qui a été éclipsé par certains des autres camées de célébrités. C’était la deuxième fois que Dillard était impliqué dans un projet Star Wars car il était également impliqué dans la production et le support technique sur Star Wars: The Force Awakens.

Les fans attendent avec impatience d’obtenir plus de détails sur le film Star Wars de Dillard, mais plusieurs autres projets sont également en développement. Marvel Studios Kevin Feige développe un film Star Wars pour Disney, ainsi que Rian Johnson, qui réalise une toute nouvelle trilogie Star Wars. Disney s’assure également que ses clients Disney + sont satisfaits en développant une série Obi-Wan Kenobi, ainsi qu’une spin-off de Cassion Andor. Inutile de dire qu’il y aura beaucoup de contenu Star Wars pour divertir les fans pendant des années.

Alors que Disney semble assez indulgent quant à savoir qui obtient un camée Star Wars, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander depuis combien de temps Disney prévoit de donner à Dillard les rênes d’un film Star Wars compte tenu de ce petit rôle. Quoi qu’il en soit, sachant qu’il est apparu en tant que Stormtrooper dans Star Wars: The Rise of Skywalker maintient la tradition amusante de donner aux réalisateurs de Star Wars un clin d’œil et vous manquez les rôles de camée.

