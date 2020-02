Le nouveau rival de Galaxy Z Flip de LG ne se plie pas réellement – .

Certaines entreprises sont en train d’essayer de fabriquer des appareils pliables décents que les utilisateurs veulent réellement acheter – et qu’ils peuvent réellement se permettre, contrairement au Galaxy Fold de l’année dernière – mais pas LG. Le géant coréen convient que davantage d’espace d’écran est nécessaire sur les téléphones, mais il développe un type de conception différent comme alternative aux pliables qui devraient être plus durables et plus abordables. Les fans de LG ont déjà une assez bonne idée de l’appareil dont nous parlons: le V60 ThinQ qui a fait l’objet de plusieurs fuites au cours des dernières semaines. Comme son prédécesseur, le téléphone aurait été dévoilé au MWC, mais LG s’est retiré du spectacle avant même qu’il ne soit complètement annulé. Avance rapide jusqu’à mercredi et LG a dévoilé le nouveau produit phare qui rivalisera directement avec la série Galaxy S20, et il rivalise également avec le Galaxy Z Flip pliable grâce à un nouvel accessoire Dual Screen en option.

Le V50 ThinQ était un peu en désordre lorsqu’il était associé à son accessoire Dual Screen l’année dernière, mais LG a considérablement amélioré le concept cette année. Le V60 ThinQ Dual Screen a toujours l’air étrange et il sera probablement un peu volumineux, mais au moins, nous obtenons plus de symétrie, ce qui est certainement un changement bienvenu.

Le V60 ThinQ comprend un écran OLED de 6,8 pouces avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran et une encoche pour caméra selfie, un processeur Snapdragon 865 avec prise en charge 5G, 8 Go de RAM, 128 Go / 256 Go de stockage, une caméra arrière à double objectif (64- mégapixels principal et objectifs grand angle de 13 mégapixels), caméra ToF Z orientée vers l’arrière, objectif selfie de 10 mégapixels, batterie de 5000 mAh et Android 10.

Source de l’image: LG

L’accessoire double écran, quant à lui, dispose du même écran Full HD de 6,8 pouces que l’écran principal du téléphone et s’appuie sur la connectivité USB-C pour relier les deux écrans. L’accessoire dispose également d’une charnière à 360 degrés qui vous permettra d’utiliser le téléphone en modes ordinateur portable et tente.

Ce qui est intéressant à propos du téléphone, c’est qu’il utilise une configuration à double objectif à l’arrière couplée à la caméra à temps de vol (ToF) de LG que la société a utilisée pour alimenter la reconnaissance faciale 3D sur le produit phare LG G8 ThinQ de l’année dernière. L’annonce de LG met également l’accent sur les capacités vidéo du téléphone, révélant que le combiné peut enregistrer des vidéos 8K et qu’il possède des fonctionnalités audio uniques. Le combiné contient quatre microphones qui capturent le son 3D, et il contient un DAC Quad Hi-Fi 32 bits.

Ce que LG ne dit pas, c’est combien coûtera le nouveau V60, combien coûtera l’accessoire double écran, ou exactement quand ils seront commercialisés. Mais le géant coréen a déclaré que le combiné devrait toucher l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie au cours du mois prochain.

Source de l’image: LG

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

