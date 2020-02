Le nouveau rôle du capitaine Marvel est son plus puissant jamais

Merci à ses parents biologiques et Kree, Captain Marvel possède la force et les pouvoirs dont la plupart des super-héros ne peuvent que rêver. Mais lorsque le nouveau roi de l’espace arrive dans le prochain événement Empyre de Marvel, il donne à Captain Marvel un tout nouveau rôle – et plus de pouvoir qu’elle n’en a jamais utilisé auparavant.

Alors que les fans de bandes dessinées chevronnés connaissent les empires Kree et Skrull comme des ennemis mortels, les temps changent dans l’univers de Marvel. Comme le destin l’avait prédit, les empires défaillants sont unis par le nouveau roi de l’espace, anciennement Hulkling. L’histoire de la façon dont Teddy Altman AKA Hulkling est passé de l’adoption de sa nature d’hybride Kree-Skrull à la revendication du trône d’une armada fusionnée sera racontée lors du prochain événement Empyre de Marvel. Mais même si les raisons pour lesquelles Teddy a envahi la Terre ne sont pas encore claires, Marvel a confirmé un héros de la Terre qu’il recruterait à ses côtés. Jusqu’à présent, elle était connue sous le nom de Captain Marvel. Mais bientôt, Carol Danvers sera choisie comme la nouvelle Supreme Accuser.

Le classement est le plus connu (dans les bandes dessinées et l’univers du film de Marvel) comme celui appartenant à Ronan, joué par l’acteur Lee Pace dans Guardians of the Galaxy et Captain Marvel. Alors que les films ne faisaient allusion qu’au rôle des accusateurs, les bandes dessinées les ont établis comme un élément pivot de la structure du pouvoir de l’empire Kree. En effet, les juges militaires, les accusateurs ont été autorisés à appliquer la loi Kree et à condamner ceux qui l’ont violée … et avec leurs armes universelles, le pouvoir de punir personnellement les coupables. Avec l’arrivée du capitaine Marvel # 18 en mai 2020, Carol Danvers va être choisie en tant qu’accusatrice suprême dans le nouvel empire Kree-Skrull de Teddy. Avec une nouvelle arme universelle, comme si ses pouvoirs déjà ridicules n’étaient pas suffisants. Découvrez le premier aperçu de Captain Marvel dans son rôle d’accusateur ci-dessous, avec l’aimable autorisation de Jorge Molina:

Avant que tous les lecteurs supposent que cette allégeance à son peuple Kree signifie que le capitaine Marvel est soudainement un méchant, le synopsis de l’intrigue du problème suggère le contraire. Le premier crime que Carol est envoyée pour enquêter et juger est perpétré par un Kree rebelle (ou patriote?), Qui a attaqué une ville unifiée de Kree-Skrull dans le nouvel empire de Teddy. Mais avec Empyre cherchant à entraîner les Avengers, Fantastic Four et plus dans une guerre ouverte, les fans peuvent s’attendre à ce que le capitaine Marvel retrouve son chemin vers l’avant. Mais après Empyre … Carol reviendra-t-elle sur Terre, ou acceptera-t-elle le rôle dans un avenir prévisible? Seul le temps nous le dira. Pour l’instant, consultez les détails complets de la sollicitation et le synopsis du tracé ci-dessous:

CAPTAIN MARVEL # 18Date de sortie: mai 2020Écrit par: Kelly ThompsonArt par: Cory SmithCover par: Jorge MolinaCAPTAIN MARVEL EST L’ACCUSATEUR SUPRÊME! En pleine guerre, Carol se retrouve avec un nouveau rôle audacieux – et une toute nouvelle arme – l’Universel Arme, en fait. Lorsqu’un soldat Kree bombarde une ville unifiée de l’Empire, l’empereur Hulkling envoie son nouvel accusateur pour faire tomber le marteau rapide et nécessaire de la justice. Mais ce qui semble à première vue comme une directive relativement simple finira par défier Carol à un niveau personnel qu’elle n’avait jamais imaginé.

Le vaste assortiment de liens Empyre montrera tous les aspects du conflit à venir, mais les fans voudront commencer leurs devoirs avec Road to Empyre: Kree-Skrull War, qui sortira en mars avant l’arrivée d’Empyre # 1 en avril 2020.

