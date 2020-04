Le nouveau Samsung Galaxy Buds ressemble beaucoup à un petit haricot

Leur la forme rappelle un haricot, et en fait ils semblent s’appeler Bean, ce qui, traduit, signifie “bean”. Ce sont les nouveaux Galaxy Buds Samsung, avec un design totalement intra-auriculaire et des dimensions beaucoup plus compactes que les modèles précédents.

Alors que le Samsung Galaxy Buds actuels (et Galaxy Buds +) ont tendance à sortir de l’oreille, les prochains écouteurs véritablement sans fil du fabricant sud-coréen semblent s’adapter à l’intérieur de l’oreille jusqu’à ce qu’il devienne presque invisible. Ces écouteurs devraient mesurer environ 2,8 cm, et auraient dû être fabriqués de telle sorte que la partie inférieure va diriger le son directement dans le conduit auditif, tandis que la partie supérieure adhère parfaitement à l’oreille, sans sortir.

Samsung Galaxy Buds Bean, tout ce que nous savons

Selon ce que WinFuture a communiqué, cependant, une telle conception pourrait entraîner certains problèmes. Parmi ceux-ci, un isolation acoustique non optimale, puisque les nouveaux Galaxy Buds ne semblent pas avoir de composants en silicone pour assurer une étanchéité adéquate.

Les sources citées par le portail en ligne signalent que les prochains écouteurs Samsung seront mis en œuvre deux petits haut-parleurs chacun et plusieurs microphones intégrés, grâce à quoi il sera possible faire des appels et interagir avec l’assistant vocal. Il n’y a aucune information sur la batterie et les autres fonctionnalités, et nous ne sommes pas sûrs, pour le moment, que les prochains Galaxy Buds soient équipés de fonctionnalités actives de suppression du bruit.

De la même manière, le timing nécessaire à la sortie n’est pas connu, mais on pense que cela pourrait se produire avec le lancement du Samsung Galaxy Note 20 prévu pour cet été ou cet automne.