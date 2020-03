Le nouveau service Yahoo Mobile de Verizon a des données illimitées sans limitation pour 40 $ – .

Yahoo Mobile est un nouveau service de téléphonie mobile de Verizon qui coûte 39,99 $ par mois.

Le nouveau service de téléphonie mobile comprend des appels, des SMS et des données illimités et fonctionne sur le réseau 4G LTE de Verizon. Si vous bénéficiez d’un bon service de Verizon, vous devriez également bénéficier d’un bon service de Yahoo.

Yahoo Mobile ne limitera pas vos vitesses en fonction de votre utilisation des données.

La décision de Verizon d’acheter Yahoo pour près de 5 milliards de dollars a été un peu effrayante en 2017, mais après toutes ces années, il semble que l’opérateur de téléphonie mobile ait finalement trouvé une utilisation pour la marque autrefois populaire. Mercredi, Verizon a lancé un nouveau service téléphonique appelé Yahoo Mobile, qui offre des appels, des SMS et des données illimités pour 39,99 $ / mois et fonctionne sur le réseau 4G LTE de Verizon. Vous pouvez visiter le site Web de Yahoo Mobile dès maintenant et vous abonner à un plan.

Comme avec de nombreux autres opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO), vous pouvez soit apporter votre propre appareil avec vous au nouveau service, soit acheter un téléphone et un forfait directement auprès de Yahoo Mobile. Le service vend actuellement des téléphones d’Apple, Samsung, Google, LG, Motorola et même ZTE, beaucoup à prix réduit.

Guru Gowrappan, PDG de Verizon Media, a expliqué à CNN Business que Yahoo est toujours une “marque de confiance” et qu’elle s’associera bien avec Verizon, qui possède “le meilleur réseau aux États-Unis”. “C’est un segment de clientèle que nous avons qui veut du contenu et veut interagir, il est donc logique de l’étendre”, a-t-il ajouté.

L’une des principales préoccupations de tout MVNO est le ralentissement. Le sacrifice que vous faites pour payer un prix inférieur à celui d’un forfait illimité directement auprès de Verizon ou d’AT & T ou de tout autre opérateur majeur est que leurs vitesses de données sont souvent prioritaires par rapport à la vôtre, mais voici ce que dit la FAQ de Yahoo Mobile:

Ralentissez-vous ma connexion en fonction de la quantité de données que j’utilise? Jamais. Yahoo Mobile ne vous ralentira pas en fonction de votre utilisation des données. Cependant, lorsque le réseau est encombré, vos données peuvent ralentir un peu. Mais cela est courant pour toute personne sur n’importe quel transporteur.

Mais alors cette ligne en petits caractères indique clairement que Verizon ne traite pas tout le trafic de la même manière:

En période de trafic, vos données peuvent être temporairement plus lentes que les autres trafics. Vitesses plafonnées à 5 Mbps et limitées à un périphérique captif à la fois.

Si vous êtes prêt à accepter ces limitations, vous pouvez vérifier et voir si votre appareil est compatible avec Yahoo Mobile sur cette page. Voici tous les appareils que Yahoo Mobile dit compatibles au lancement:

Apple iPhone 6, 6s, SE, 7, 8, X, XS, XS Max et XR

Samsung Galaxy S9 et S9 + SE revérifiez en soumettant votre IMEI à notre vérificateur de compatibilité

Google Pixel 3, 3a, 3XL et 3aXL

Motorola G7 Power

Enfin, si vous choisissez de vous inscrire, vous obtiendrez également un compte Yahoo Mail Pro sans publicité sur tous vos appareils sans frais supplémentaires. Yahoo Mobile sera compatible avec plus d’appareils à l’avenir, et Gowrappan dit que davantage de plans pourraient être introduits au cours de la prochaine année pour convenir à un plus large éventail de consommateurs.

