le nouveau smartphone avec écran incurvé et 5G

Le Motorola Edge + sera le prochain fleuron de la marque, qui veut sauver sa présence dans le haut de gamme du marché avec lui et attirer à nouveau un segment de consommation dont il s’est éloigné ces dernières années. Maintenant, il est complètement filtré dans sa première de vraies images du Motorola Edge, un modèle de spécifications de coupe orienté vers le milieu de gamme.

Ils sont exclusivement publiés par le portail spécialisé XDA Developers, qui révèle quels sont les détails de cet appareil avec lequel la firme cherche à se positionner, là encore, dans un segment compliqué par le nombre de nouvelles propositions qui arrivent sans cesse.

Caractéristique

Motorola Edge

Affichage

6,67 “90 Hz (2340 × 1080p)

Processeur

Qualcomm Snapdragon 765

RAM / Stockage

6/128 Go

Caméra arrière

64 + 16 + 8 MP

Caméra frontale

25 MP

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

La batterie

4500 mAh

Prix

À confirmer

Motorola Edge: Snapdragon 765 par drapeau

L’une des caractéristiques les plus frappantes de cet appareil, comme le montre le tableau, est qu’il aura un affichage avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, que l’on retrouve dans plusieurs terminaux de marques concurrentes et dont la présence est généralement remarquablement bien reçue par le public. Celui-ci, en plus, sera incurvé sur ses côtés, offrant une sensation d’extension d’écran et offrant un look jamais vu sur les téléphones de la firme.

Dans son intérieur, le Processeur Snapdragon 765, présenté par Qualcomm en décembre dernier et qui inclut la même connectivité 5G. Il aura également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, en plus d’une batterie capable de 4500 mAh. Avec tout cela, on s’attend à des performances plus que satisfaisantes dans ce Motorola Edge.

Dans la section appareil photo, l’appareil a un configuration triple caméra avec un capteur principal de 64 mégapixels, qui propose, dans son mode standard, des images 16 MP utilisant la technologie de binning 4 en 1 pixel.

