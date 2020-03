Le nouveau smartphone de Vivo sera dévoilé le 31 mars

Après avoir annoncé officiellement son dernier haut de gamme de la série S en novembre dernier, la société chinoise vivo est maintenant prêt à dévoiler son nouvel appareil appartenant au haut de gamme du marché. Nous parlons de la prochaine J’habite S6 5G et selon les dernières rumeurs, arrivera officiellement sur le marché le 31 mars.

Vivo S6 5G bientôt sur le marché

Au cours des prochains jours, de nombreux smartphones haut de gamme seront présentés sur le marché mobile avec le support des nouveaux réseaux de cinquième génération. Nous savons par exemple que Honor dévoilera son smartphone Honor 30S le 30 mars et nous savons que Xiaomi annoncera le nouveau Redmi K30 Pro le 24 mars.

Comme déjà mentionné, cependant, la société chinoise a également ce mois-ci vivo tiendra un événement de présentation officiel. spécifiquement, l’événement aura lieu le 31 mars et ici le nouveau haut de gamme fera ses débuts officiels J’habite S6 5G. Comme son nom l’indique, il y aura évidemment un support pour les réseaux 5G, alors qu’en ce qui concerne le processeur, on parle de la présence possible du processeur domestique Samsung, ou du SoC Exynos 980. Nous avons déjà eu l’occasion de voir ce SoC du géant sud-coréen à bord des smartphones Vivo, comme les derniers Vivo X30 et Vivo X30 Pro.

Du point de vue design, quelques teasers officiels nous ont révélé la présence sur ce nouveau smartphone de un grand écran avec un double trou sur le côté droit du panneau. Pour l’instant nous ne connaissons pas le prix de vente possible, mais nous imaginons qu’il peut être compris entre 260 € et 320 € au taux de change actuel.