Le nouveau smartphone ultra bon marché de Xiaomi

Presque par surprise, Xiaomi a officiellement présenté le Redmi 8A Pro, un équipement bas de gamme dont les principales vertus sont la grosse batterie de 5000 mAh qu’il intègre et, surtout, son prix, qui reste inférieur à 100 euros / 2300 pesos.

Cet appareil, qui est une variante du Redmi 8A Dual et, à son tour, du Redmi 8A, a un écran de 6,22 pouces avec une résolution HD + (1440×720 pixels). Cela s’étend jusqu’aux bords, la seule exception étant l’encoche en forme de goutte et le menton inférieur, où se trouve le logo Redmi.

Le cerveau de l’équipe est un Qualcomm Snapdragon 439, l’un des modèles les plus abordables que le fabricant de microprocesseurs commercialise actuellement. Les capacités de celui-ci sont très limitées, bien qu’il soit probablement suffisant pour ceux qui font un usage très basique de l’appareil.

Sur le plan photographique, le Redmi 8A Pro propose deux chambres principales dans la région postérieure: une résolution de 13 mégapixels et un auxiliaire (résolution de 2 mégapixels) dont le but est de mesurer la profondeur des objets et par conséquent d’appliquer des effets de flou. Devant, le Redmi 8A Pro dispose également d’un appareil photo d’une résolution de 8 mégapixels.

En ce qui concerne la mémoire, le Redmi 8A Pro de Xiaomi sera commercialisé en deux versions différentes: 32 Go de stockage et 3 Go de RAM ou 32 Go de stockage et 2 Go de RAM. Dans les deux cas, oui, la capacité de stockage peut être étendue à l’aide de cartes microSD jusqu’à 512 Go.

Enfin, le Redmi 8A Pro dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh capable de se nourrir à une vitesse maximale de 18 W (avec le chargeur compatible).

Prix ​​Redmi 8A Pro

Xiaomi Redmi 8A Pro sera commercialisé pour le moment en Indonésie, bien que son expansion internationale ne soit pas exclue. Il sera disponible en trois couleurs différentes (gris, bleu et blanc) et ses prix sont les suivants:

Redmi 8A Pro avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage: 1 549 000 roupies indonésiennes, soit environ 86 euros, 2 244 pesos mexicains et environ 93 dollars américains.

Redmi 8A Pro avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage: 1 649 000 roupies indonésiennes, soit environ 91 euros, 2 399 pesos mexicains et 99 $.

