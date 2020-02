Le nouveau Sony Xperia 1 II est désormais officiel

À la suite de l’annulation du MWC de Barcelone qui aurait dû avoir lieu ces jours-ci, des fabricants tels que Sony ont été contraints de révéler les surprises qu’ils avaient préparées pour l’événement. C’est le cas du nouveau Sony Xperia 1 II, la proposition premium de la société japonaise qui se concentre sur leur capacité à Vidéo et photo de qualité professionnelle.

Malgré la vaste expérience en entreprise dans tout ce qui touche à l’image (Sony est un leader dans la fabrication de capteurs et la deuxième entreprise de photographie au monde) dans les dernières itérations ses produits n’étaient pas surprenants dans ce domaine. Avec le Xperia 1 présenté l’an dernier, un grand pas en avant a été fait, confirmant l’évolution présentée aujourd’hui.

Sony Xperia 1 II, caractéristiques techniques

Écran OLED 6,5 ″ 21: 9, 4K HDR.

Dimensions 166 x 72 x 7,9 mm. 181 gr. poids.

Processeur Snapdragon 865

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Système d’exploitation Android 10

Caméra arrière 12 MP f / 2,2 16 mm, 12 MP f / 1,7 24 mm, 12 MP f / 2,4 70 mm, iToF 3D.

Caméra frontale 8 MP

Batterie de 4000 mAh, avec charge rapide et sans fil.

Connectivité 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC

Résistance IP 65/68. Verre Gorilla Corning. Prise casque

Avec un design sobre, une marque maison, le Sony Xperia 1 II peut se vanter génial fiche technique. La combinaison d’un Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM fera voler Android et des détails tels que l’autonomie, une excellente connectivité ou une qualité d’écran le positionneront directement dans les smartphones haut de gamme de 2020.

La appareil photo C’est, sans aucun doute, la star du terminal. Sony a installé trois capteurs de 12 mégapixels (24 mm principal, 70 mm télé et un grand angle équivalent à 16 mm) ainsi qu’un ToF 3D supplémentaire chargé de fournir une mise au point automatique aussi précise que possible.

Ce Sony Xperia II est capable de prendre des rafales focalisées jusqu’à 20 photos par seconde et dispose d’un mode Cinematography Pro qui prend en charge les enregistrements 2K à 120 ips et HDR et 4K HDR à 2, 25, 30 et 60 ips. Parmi les fonctionnalités mentionnées par Sony, il y a un filtre anti-bruit et anti-vent qui garantit des enregistrements spectaculaires.

L’application appareil photo est exclusive et boit à partir de l’interface des produits professionnels de la maison, offrant des fonctions intéressantes de contrôle manuel et de mode à distance. Sony souligne également la collaboration avec ZEISS, qui a été chargé de calibrer l’optique pour offrir des performances spectaculaires.

Sony Xperia 1 II, prix et date de sortie

Le nouveau Sony Xperia 1 II sera en vente en Europe tout au long de ce printemps. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles sur le prix mais il est probable que là où 900-1000 euros de départ. Oui, une version “économique” avec seulement 128 Go de stockage est confirmée.

Nous mettrons à jour les informations dès que Sony nous confirmera les données officielles.

