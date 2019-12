Le nouveau système de sécurité "non fissurable" peut rendre votre VPN obsolète

Des chercheurs de l'Université de St Andrews, de l'Université des sciences et technologies du Roi Abdallah (KAUST) et du Center for Unconventional Processes of Sciences (CUP Sciences) ont mis au point un nouveau système de sécurité infranchissable qui devrait révolutionner la confidentialité des communications.

L'équipe internationale de scientifiques a créé des puces optiques qui permettent d'envoyer des informations d'un utilisateur à un autre à l'aide d'une communication unique et non piratable capable de garantir un “ secret parfait '', car les données confidentielles peuvent désormais être protégées de manière plus sûre que jamais.

Le système proposé par les chercheurs utilise puces de silicium qui contiennent des structures complexes qui sont modifiées de manière irréversible afin d'envoyer des informations dans une clé unique qui ne peuvent pas être recréées ou interceptées par un attaquant.

Une sécurité à l'épreuve du temps

Bien que les techniques cryptographiques standard actuelles permettent d'envoyer rapidement des informations, elles peuvent être brisées par les futurs ordinateurs et algorithmes quantiques. Cependant, selon l'équipe de recherche, leur nouvelle méthode de cryptage des données est incassable et utilise les réseaux de communication existants. Il occupe également moins d'espace sur ces réseaux que les communications cryptées traditionnelles.

Professeur agrégé de génie électrique au KAUST et responsable de l'étude, le Dr Andrea Fratalocchi a expliqué pourquoi le nouveau système de sécurité de l'équipe sera essentiel à l'ère quantique, en disant:

«Avec l'avènement d'ordinateurs plus puissants et quantiques, tous les cryptages actuels seront brisés en très peu de temps, exposant la confidentialité de nos communications actuelles et, plus important encore, passées. Par exemple, un attaquant peut stocker un message crypté envoyé aujourd'hui et attendre que la bonne technologie soit disponible pour déchiffrer la communication. La mise en œuvre de ressources massives et abordables de sécurité mondiale est un problème mondial que cette recherche a le potentiel de résoudre pour tout le monde et partout. Si ce schéma pouvait être mis en œuvre à l'échelle mondiale, les crypto-hackers devront chercher un autre travail. »

L'équipe de recherche travaille actuellement au développement d'applications commerciales pour leur technologie brevetée et elle prévoit d'avoir bientôt une démo entièrement fonctionnelle.