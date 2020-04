Le nouveau T-Mobile devient une réalité alors que le non-transporteur et Sprint concluent officiellement la fusion

Après presque deux ans, la fusion de 26 milliards de dollars de T-Mobile et Sprint est désormais officiellement conclue. Le résultat est le «nouveau T-Mobile» qui a de grandes aspirations pour faire avancer le marché sans fil américain.

Rapporté par CNBC, alors que l’accord est conclu, le PDG de T-Mobile, John Legere, a démissionné et l’ancien directeur de l’exploitation Mike Sievert a pris le rôle de PDG du nouveau T-Mobile. C’était une décision attendue, mais pas tout à fait aussi rapidement, car le plan initial prévoyait que la transition se produise en mai.

En février, T-Mobile et Sprint ont franchi ce qui semblait être le dernier obstacle, un juge ayant rejeté une action intentée par les procureurs généraux de 13 États et du district de Columbia qui cherchaient à bloquer la fusion. Peu de temps après, les deux transporteurs ont mis à jour les termes de l’accord et les signes annoncent une clôture le 1er avril, qui s’est concrétisée aujourd’hui.

Mise à jour…

