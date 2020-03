le nouveau téléphone 007

@Italia Smartphone Review

La célèbre société Nokia, fabricant de téléphones depuis l’époque où il n’y avait que les premiers modèles de téléphones portables, revient faire parler de lui grâce à une campagne marketing appelée Le seul gadget dont vous aurez besoin, en partenariat avec le nouvel agent 007 film appelé Pas le temps de mourir. La campagne voit Lashana Lynch jouer à l’Agent Nomi dans la nouvelle publicité qui révèle un smartphone secret de cette nouvelle gamme de téléphones qui sera présentée à Londres le 19 mars 2020.

Voici tout ce que nous savons sur ces nouveaux téléphones et le film

La maison de production des téléphones Nokia appelée HMD Global a annoncé ce matin à Milan d’être un partenaire officiel du film de James Bond intitulé No Time to Die, le 25e film de la série sur l’agent 007. Le nouveau spot qui lance ces nouveaux téléphones Nokia est précisément inspiré par le film qui sortira en novembre 2020, et dans le rôle de l’agent Nomi, l’actrice Lashana Lynch. La vidéo dure 90 secondes et sera publiée le 8 mai de cette année, et l’actrice dans la vidéo utilisera toutes les différentes fonctions de ce smartphone afin de mener à bien sa mission d’agent secret. Il n’a pas encore été révélé quel est ce Nokia dont nous ne savons toujours rien.

La campagne quand même débutera le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, campagne à laquelle l’entreprise a décidé de participer. Le premier smartphone 5G de Nokia sera officiellement annoncé le 19 mars et en plus de cela, dans le film apparaîtra le Nokia 7.2 qui a un appareil photo de 48 mégapixels et avec Technologie Quad Pixel et Zeiss Optics. Le très célèbre apparaîtra également Nokia 3310 que nous connaissons et aimons tous.