Le nouveau téléphone Nokia 5G, prêt à jouer dans No Time To Die, sera lancé le 19 mars

HMD Global (la firme derrière les téléphones Nokia) a confirmé qu’il lancerait son premier téléphone 5G le 19 mars, avant son apparition dans le prochain film de James Bond, No Time To Die.

Vous pouvez avoir un aperçu du nouveau combiné 5G (qui pourrait être le Nokia 10 selon la rumeur) dans le teaser vidéo de 90 secondes, où l’agent Nomi (joué par Lashana Lynch) utilise Google Assistant pour afficher des photos, des instructions de navigation et envoyer des messages texte en utilisant sa voix. Vous pourriez dire qu’elle n’a pas le temps de composer. (ahem)

Nous savions déjà qu’il y avait un lancement de téléphone Nokia à venir, après que HMD Global a publié un teaser sur le thème de Bond, et il est probable que nous verrons plus qu’un simple nouveau téléphone 5G annoncé lors de l’événement avec des lancements précédents de la société apportant plusieurs nouveaux dispositifs.

Que savons-nous du téléphone Nokia 5G?

Bien que le seul détail officiel sur le prochain téléphone soit le fait qu’il aura un support 5G, nous pouvons glaner des informations supplémentaires dans la vidéo teaser.

L’agent Nomi dit “36 heures de poursuite, et nous allons toujours fort” alors que la caméra passe au coin de l’écran du téléphone où le niveau de la batterie indique 20%. C’est un signe clair vers une autonomie potentielle de deux jours, ce qui signifie, espérons-le, que les nouveaux packs de téléphones Nokia 5G sont dans une grosse batterie.

Cela nous montre également que le nouveau téléphone 5G est configuré pour avoir une encoche d’écran centralisée pour la caméra seflie. Le combiné semble avoir un grand écran qui occupe la majorité de l’avant, mais il y a un petit menton abritant le logo Nokia.

Image 1 de 7

Une encoche d'écran centrale ainsi qu'une autonomie de batterie de deux jours

Il y a une lunette «menton» sous l'écran, abritant le logo Nokia

Le téléphone Nokia 5G semble avoir un grand écran, plus Google Assistant

Quatre caméras arrière et un flash semblaient être logés dans la bosse de l'appareil photo

Le téléphone 5G semble avoir un appareil photo macro, un objectif grand angle et un mode nuit

Le téléphone Nokia 5G semble être un appareil de grande taille, suggérant un écran 21: 9

Il semble exécuter une version presque stockée du système d'exploitation Android de Google

Nous jetons également un coup d’œil à l’arrière du combiné, avec une grosse bosse d’appareil photo circulaire qui abrite apparemment quatre appareils photo regroupés autour d’un flash central.

Sous la saillie de la caméra, un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière peut être vu, tandis qu’il semble y avoir une prise casque sur le bord supérieur du combiné, et un bouton d’alimentation et une bascule de volume sur la droite, plus une touche de lancement rapide sur le la gauche.

Une photo de l’application appareil photo révèle un objectif macro, ainsi que des icônes pour un objectif de prise de vue standard et une option grand angle. Sous les icônes, un certain nombre de modes sont clairs, notamment Photo, Portrait, Vidéo et Nuit.

Sans surprise, le téléphone Nokia 5G semble utiliser une version relativement standard d’Android – comme le veut HMD Global – et à partir de quelques clichés du combiné, il pourrait avoir un grand écran au format 21: 9.

Nous connaîtrons tous les détails et le nom officiel de l’appareil lors du lancement de Nokia le 19 mars. D’ici là, vous pouvez continuer à interroger le témoin, désolé, la vidéo.